Türkiye'ye 'Kavala' göndermesi: Avrupa Konseyi'ndeki yerini tehlikeye atıyor

Yayınlanma: 17.11.2023 - 11:33

Güncelleme: 17.11.2023 - 11:33

Almanya Federal Meclis Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Michael Roth, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyaretini değerlendirdi.

Michael Roth, Erdoğan'ın Hamas ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Erdoğan sürekli tekrarladığı bu çirkin ifadelerle sadece Almanya ile ilişkilere zarar vermekle kalmıyor, her şeyden önce kendi ülkesinin çıkarlarına da zarar veriyor. Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu arasında bir moderatör olarak etkin bir şekilde başarısız oluyor" dedi.

Roth, "Türkiye uluslararası sahnede güvenilirliğini büyük ölçüde kaybetmektedir. Bu Türk halkının çıkarına olamaz. Bu bakımdan Erdoğan'ın ülkesini ne ölçüde yalnızlığa ittiği her şeyden önce bir iç politika sorunudur" diye ekledi.

"TÜRKİYE'YE İHTİYACI OLAN SADECE BİZ DEĞİLİZ"



"Avrupa'nın mülteci politikası konusunda Erdoğan'a ihtiyacı var. Almanya'nın ona uyum sağlaması gerekiyor mu?" sorusuna Roth, "Otoriter yöneticilerle muhatap olurken her zaman özgüven tavsiye ederim. Türkiye'ye ihtiyacı olan sadece biz değiliz. İnsani ilişkilerimizin bu kadar yakın olduğu başka bir ülke olmadığını hatırlatmak isterim. Almanya'da milyonlarca Türk kökenli insan yaşıyor ve bunların bir kısmı hala Türk vatandaşlığına sahip.Türkiye'de yaşadığımız bazı çatışmalar eninde sonunda Almanya'ya da ulaşacaktır. Ve bu yakın insani ilişkiler doğal olarak bizi bir yükümlülük altına sokuyor" yanıtını verdi.

Roth, "Erdoğan da çok şey istiyor. Ülkeyi ekonomik olarak tamamen duvara toslatmış durumda. Türkiye'de enflasyon çok yüksek ve genç işsizliği son derece yüksek. Avrupa ekonomisine ihtiyacı var. Ekonomisini yeniden rayına oturtmak için Avrupa pazarına ihtiyacı var. Ancak, bu koşullar altında Alman ekonomisinin, Avrupa ekonomisinin Türkiye'ye yeniden daha fazla yatırım yapacağını düşünemiyorum. Ve özellikle İsrail'e karşı bu sorumsuz tutumunu sürdürdüğü sürece iç siyasi sorunlarda da kendisine yardımcı olamayacağımız kesin" diye konuştu.

"ERDOĞAN'A KIRMIZI HALI SERİLMESİNİ BEKLEMİYORUM"

Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin konuşan Roth, "Şansölye böyle zamanlarda bu rahatsız edici liderlerle temas halinde olmaya alışkındır. Ne yazık ki Erdoğan da onlardan biri. Her ikisinin de bu konuyu (Gazze) profesyonelce ele alacağına inanıyorum ve bir skandal beklemiyorum. Ama fazla cicili bicili bir şey de beklemiyorum. Kırmızı halı da beklemiyorum. Her şeyden önce sade bir dil bekliyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE 'KAVALA' ÇAĞRISI

"AB Komisyonu'nun son raporu Türkiye'ye insan hakları, hukukun üstünlüğü ve medya çeşitliliği açısından bir kez daha yıkıcı bir karne verdi. Tek kelimeyle yıkıcı" diyen Roth, Türkiye'ye yönelik şu mesajları gönderdi:

"İnsan hakları durumu önemli ölçüde kötüleşmiştir. Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayı sürekli olarak reddettiğini de hatırlatmak isterim. Bu durum Türkiye'nin Avrupa Konseyi'ndeki yerini de tehlikeye atmaktadır. Örneğin, Kavala'nın derhal cezaevinden çıkarılmasını bekliyoruz. Hukukun üstünlüğü ve insan haklarına yönelik kaybolan güveni yeniden tesis etmek için Türkiye'nin yapması gereken çok şey var."