Türkiye’ye yaptırım nedeni olmuştu: S-400’lerin Hindistan’a sevkiyatına başlandı

14 Kasım 2021 Pazar, 16:35

Rusya'nın Hindistan'a S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatına başladığı açıklandı. Reuters’ın Interfax ajansından aktardığına göre, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi’nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, "İlk tedarikler çoktan başladı" dedi.

Şugayev, Dubai'deki bir havacılık fuarında yaptığı açıklamada, S-400 sistemlerinin ilk ünitesinin bu yılın sonuna kadar Hindistan'a ulaşacağını söyledi.

Şugayev ayrıca, Rusya’nın Türkiye'ye gelişmiş savaş uçakları geliştirmesi için yardım teklif ettiğini ancak şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

TÜRKİYE’YE YAPTIRIM KARARI

ABD, aralık ayında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımları açıklamış, SSB ve kurumun dört yetkilisi yaptırım listesine alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacağı yaptırımlar ise 7 Nisan’da yürürlüğe girmişti.