Türkiye’ye yaptırım nedeni olmuştu: S-400’lerin Hindistan’a sevkiyatına başlandı
Rusya'dan Hindistan'a S-400 hava savunma sistemleri sevkiyatının başladığı belirtildi. ABD’nin, Türkiye’ye yönelik "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uyguladığı yaptırımlar 7 Nisan’da yürürlüğe girmişti.
Rusya'nın Hindistan'a S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatına başladığı açıklandı. Reuters’ın Interfax ajansından aktardığına göre, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi’nin (FSVTS) Direktörü Dmitriy Şugayev, "İlk tedarikler çoktan başladı" dedi.
Şugayev, Dubai'deki bir havacılık fuarında yaptığı açıklamada, S-400 sistemlerinin ilk ünitesinin bu yılın sonuna kadar Hindistan'a ulaşacağını söyledi.
Şugayev ayrıca, Rusya’nın Türkiye'ye gelişmiş savaş uçakları geliştirmesi için yardım teklif ettiğini ancak şu ana kadar herhangi bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.
TÜRKİYE’YE YAPTIRIM KARARI
ABD, aralık ayında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımları açıklamış, SSB ve kurumun dört yetkilisi yaptırım listesine alınmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın "Rusya ile kurulan ilişkiler" nedeniyle uygulanacağı yaptırımlar ise 7 Nisan’da yürürlüğe girmişti.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz'dan, dolar iddiası
- Bu görüntülerden sonra bir açıklama daha geldi
- Ankara’da kokain ve fuhuş partisi iddiası
- '20 yıldır oy veriyorum; o olay bitmiştir!'
- İstanbul'da kanlı baskın
- AKP ve MHP'de çöküş
- Erdoğan hakkında çarpıcı iddia
- Cemil Çiçek'ten 'yüzde 50+1' uyarısı
- İstanbul Bağcılar'da patlama
- Taksim Meydanı'nda 'dolar' protestosu