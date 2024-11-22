Türmen, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararını Cumhuriyet'e değerlendirdi

Yayınlanma: 22.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2024 - 04:00

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) kararını Cumhuriyet’e değerlendiren eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Rıza Türmen, yaptırım gücü olmayan kararın siyasi bir etkisi olacağını vurguladı. İsrailli iki ismin seyahat etmelerinin zorlaşacağını söyledi. Türmen, bir sonraki adımı “UCM statüsünü kabul eden devletler, artık Netanyahu ve Gallant’ı kendi ülkelerine geldiği durumda UCM savcısına teslim etme yükümlülüğünde” sözleriyle anlattı. Türmen kararın, “UCM yargıçlarının, başsavcının suçlamalara ilişkin topladığı delilleri kabul ettiğinin” göstergesi olduğunu aktardı. Rusya lideri Vladimir Putin’e yönelik de böyle bir karar çıkarıldığını anımsatan Türmen, mahkeye bağlı kolluk kuvvet olmadığını kaydetti. Ancak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, konuya yönelik bir yaptırım kararını onaylarsa tutuklama kararının Birleşmiş Milletler üyesi tüm devletler için zorunlu olacağını yine de “ABD’nin veto gücü nedeniyle böyle bir senaryonun gerçekçi olmadığını” belirtti. Türmen ayrıca Netanyahu ve Gallant’ın, mahkemeye çıkarılmadığı sürece yargılamalarının yapılamayacağını ifade etti.