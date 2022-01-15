Tutuklu gazeteci Aslanov, açlık grevine başladı

15 Ocak 2022 Cumartesi, 13:35

Yaptığı yolsuzluk haberlerinin ardından "vatana ihanet" suçlamasıyla 16 yıl hapse mahkum edilerek tutuklanan Azerbaycanlı gazeteci Polat Aslanov, 6 Ocak 2022 itibariyle açlık grevine başladı.

Eşi Gülmira Aslanovanın bildirdiğine göre gazeteci Aslanov, davasının yeniden soruşturulmasını talep ederek greve başladı. Aslanov ayrıca, temyiz başvurusunun Yargıtay tarafından değerlendirilmesindeki gecikmeyi de protesto ediyor.

Aslanova, "Dün Polat ile görüştüm ve bana Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Başsavcı Kamran Asadov'a, Devlet Güvenlik Teşkilatı başkanı Ali Nagiyev'e gönderdiği hiçbir temyiz başvurusunun yanıtlanmadığını söyledi. Polat, temyiz başvurusunun dikkate alınmamasına itiraz ediyor. Temyiz geçen yıl Şubat ayında değerlendirilmeğe alındı, fakat Yargıtay henüz bir duruşma planlamadı” dedi.

Gülmira Aslanova'ya göre, Aslanov'un son iki aydır 1 No'lu Cezaevi'nden çıkmasına izin verilmedi. Aslanova, "Şef ona itirazlarını fazla sert yazıyorsun' diyor.

NE OLMUŞTU?

Xeberman.com internet sitesinin kurucusu ve genel yayın yönetmeni Polad Aslanov, Aslanov, 12 Haziran 2019 tarihinden Azerbaycan Ceza Kanunun 274'üncü maddesi (vatana ihanet) suçlamasıyla İran lehine casusluk ve devlet sırrı olarak kabul edilen bilgilerin aktarılması gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Sınırsız Gazeteciler Örgütü ve diğer insan hakları kurumları, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığını Polad Aslanov'u serbest bırakmaya çağırıyor.