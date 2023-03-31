Selvi Kılıçdaroğlu Twitter’da: 'Kemal Bey ve ben…'

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Twitter hesabı açtı. İlk paylaşımını gerçekleştiren Selvi Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçadroğlu ile fotoğraflarını paylaştı ve “Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 22:25
Selvi Kılıçdaroğlu Twitter’da: 'Kemal Bey ve ben…'
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Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Twitter hesabı açarak ilk paylaşımını gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraflarını paylaşan Selvi kılıçdaroğlu, paylaşımına “Kemal Bey ve ben… Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” notunu düştü.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Eşinin paylaşımını alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu ise bu paylaşıma gülücük emojisiyle yanıt verdi.


Selvi Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu Twitter

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