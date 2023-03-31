Selvi Kılıçdaroğlu Twitter’da: 'Kemal Bey ve ben…'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 22:25

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 22:25

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu Twitter hesabı açarak ilk paylaşımını gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğraflarını paylaşan Selvi kılıçdaroğlu, paylaşımına “Kemal Bey ve ben… Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri” notunu düştü.

Kemal Bey ve ben…

Son zamanlarda en çok sevdiğim fotoğraflarımızdan biri. pic.twitter.com/MNj9b3fqwM — Selvi Kılıçdaroğlu (@Skilicdaroglu) March 31, 2023

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT

Eşinin paylaşımını alıntılayan Kemal Kılıçdaroğlu ise bu paylaşıma gülücük emojisiyle yanıt verdi.