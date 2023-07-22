Twitter, Blue abonesi olmayanlara mesaj sınırı getiriyor

Twitter, kullanıcıların günlük mesaj göndermesine sınır getirme hazırlığında olduğu belirtildi. Blue aboneliği bulunmayan kullanıcıların günlük mesaj sayısı sınırlandırılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2023 - 16:59
Twitter, Blue abonesi olmayanlara mesaj sınırı getiriyor
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Elon Musk’ın en çok güvendiği projelerinin başında gelen mavi tik, her geçen gün içinden çıkılmaz bir kargaşanın başrol oyuncusu oluyor. Son olarak Blue aboneliği bulunmayan kullanıcıların günlük mesaj sayısı sınırlandırılmaya başlandı.

Twitter, kullanıcıların günlük mesaj göndermesine sınır getirme hazırlığında olduğu geçen ay gündeme gelmişti.

"DM SAYISI GÜNLÜK OLARAK SINIRLANDIRILACAKTIR"

Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Direkt Mesajlarda spam'i azaltma çabalarımız kapsamında yakında bazı değişiklikler yapacağız. Doğrulanmamış hesapların gönderebilecekleri DM sayısı günlük olarak sınırlandırılacaktır. Daha fazla mesaj göndermek için bugün abone olun" ifadeleri yer almıştı.

TWİTTER BLUE NEDİR?

Twitter Blue, hesabınıza mavi onay işareti eklemenin yanı sıra Tweeti Düzenle gibi belirli yeni özelliklere erken erişim sunan katılım tabanlı, ücretli bir aylık aboneliktir. Twitter Blue'ya geçen kullanıcılar, 'mavi tik' ile birlikte; yorumlarda daha üst sıralarda görünme, iki kat daha az reklam görme, uzun tweet'ler atma, tweet düzenleme gibi özelliklere de erişebiliyor.

Abonelik ücreti ABD'de aylık 8 dolardan olan hizmet Türkiye'de 209 TL olarak açıklandı. Hem iOS hem de Android kullanıcıları için kullanıma açılan hizmet yıllık olarak alınmak istenirse 2 bin 199 TL'ye kadar çıkıyor.


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