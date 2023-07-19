Twitter rakibi Threads'e gelecek yeni özellikler belli oldu

Instagram Threads kısa süre içinde milyonlarca kişiye seslenen bir ağa dönüştü. Platform daha ilk ayını doldurmadan gelecek yeni özellikler belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2023 - 09:28
Twitter rakibi Threads'e gelecek yeni özellikler belli oldu
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Twitter'ın Elon Musk'a geçmesiyle pek çok farklı konuyla gündeme gelen sosyal ağ, en son kullanıcılarının 'alternatif' aramasıyla konuşulmuştu. Twitter alternatifi Blusky ve Mastodon gibi alternatiflerin yanında Meta'dan Threads hamlesi gelmişti. Uygulamanın duyurusunun yapılmasının ardından milyonlarca kişi yayınlanacağı tarih için gün saymıştı. Daha birkaç saat içinde milyonlara ulaşan uygulama daha 1 ayını doldurmamışken, yeni özellikler geliyor.

THREADS İÇİN NELER YOLDA?

Instagram Threads için yolda olan özelliklerden biri direkt mesajlar(DM). Pek çok kullanıcı platforma girdiğinde mesajlaşma özelliğinin olacağını düşünüyordu ancak göremediklerinde bunun bir eksiklik olduğuna yönelik yorumlar yapmaya başladılar.

Konu hakkında daha önce ortaya çıkan bilgilerde yeni platformun mesajlaşma uygulamasına dönüşmesinin istenmediği söylenmişti. Ancak DM beklentisi içinde olan kullanıcıların sayısının yüksek olması kararı etkilemiş hatta değiştirmiş olabilir. 

Twitter üzerinden konu hakkında paylaşım yapan Matt Navarra, sadece direkt mesajlaşma özelliğinin değil, gündem başlıkları ve konular gibi özelliklerin de geleceğini müjdeledi. 


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