BTK duyurdu: Twitter'a reklam vermek yasaklandı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 08:03

Güncelleme: 21.07.2023 - 08:03

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Twitter'a reklam verilmesini yasakladı.

BTK'nın aldığı karara göre, Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, Twitter'a yeni reklam veremeyecek.

BTK, Twitter'a reklam yasağı kararını temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için alındığını belirtti.



