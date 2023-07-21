BTK duyurdu: Twitter'a reklam vermek yasaklandı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformu Twitter'a reklam vermeyi yasakladı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Twitter'a reklam verilmesini yasakladı.
BTK'nın aldığı karara göre, Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, Twitter'a yeni reklam veremeyecek.
BTK, Twitter'a reklam yasağı kararını temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için alındığını belirtti.
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