Twitter icralık oldu
Sosyal medya platformu Twitter, San Francisco'daki ofisinin kirasını ödemediği için mahkemelik oldu. Twitter'ın, 136 bin dolardan fazla tutan kira bedelini ödemediği öne sürüldü.
Twitter, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından yeni bir iddia ile gündeme geldi.
Bloomberg'in haberine göre, Twitter'a, ABD'nin San Francisco kentindeki ofisi için 136 bin 250 dolar tutarındaki kirasını ödemediği iddiasıyla dava açıldı.
Davada, emlak piyasa yatırımcısı Columbia Property Trust, kendilerine ait ofis için Twitter tarafından ödeme yapılmadığını öne sürdü.
Haberde, California Property Trust, 16 Aralık'ta kiranın ödenmemesi halinde sözleşmenin temerrüde düşeceğini bildirildiği ancak Musk'ın şirketinin buna uymadığı belirtildi.
New York Times'da yer alan bir habare göre Musk, tasarruf etmek amacıyla haftalardır Twitter'ın küresel ofislerinin kirasını ödemedi.
Musk, 20 Aralık'ta Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketi 3 milyar dolarlık borçtan kurtarmak için kesintiler yapmak zorunda olduğunu söyleyerek maliyet azaltma konusuna değindi
Musk, Twitter'ı, hızla yere düşmekte olan bir uçağa benzetti ve "İşte bu yüzden son beş haftayı deli gibi maliyetleri kısarak geçirdim" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu kavgası başka bir yere gidiyor
- Sinan Ateş'in ailesinden açıklama
- MHP'de Sinan Ateş istifaları
- Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayii konuştu
- 'Sinan Ateş cinayeti siyasi, katilleri firarda'
- Baykallar meselesi, AKP’ye geçiş mi?
- AKP'den erken seçim açıklaması
- e-Devlet'te yeni dönem
- Emekçinin gözü enflasyonda
- Feci kaza! Bir aile yok oldu