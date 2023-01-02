Twitter icralık oldu

02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:26

Twitter, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından yeni bir iddia ile gündeme geldi.

Bloomberg'in haberine göre, Twitter'a, ABD'nin San Francisco kentindeki ofisi için 136 bin 250 dolar tutarındaki kirasını ödemediği iddiasıyla dava açıldı.

Davada, emlak piyasa yatırımcısı Columbia Property Trust, kendilerine ait ofis için Twitter tarafından ödeme yapılmadığını öne sürdü.

Haberde, California Property Trust, 16 Aralık'ta kiranın ödenmemesi halinde sözleşmenin temerrüde düşeceğini bildirildiği ancak Musk'ın şirketinin buna uymadığı belirtildi.

New York Times'da yer alan bir habare göre Musk, tasarruf etmek amacıyla haftalardır Twitter'ın küresel ofislerinin kirasını ödemedi.

Musk, 20 Aralık'ta Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketi 3 milyar dolarlık borçtan kurtarmak için kesintiler yapmak zorunda olduğunu söyleyerek maliyet azaltma konusuna değindi

Musk, Twitter'ı, hızla yere düşmekte olan bir uçağa benzetti ve "İşte bu yüzden son beş haftayı deli gibi maliyetleri kısarak geçirdim" dedi.