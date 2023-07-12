Twitter mı Threads mi? Taliban lideri tarafını açıkladı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 11:50

Güncelleme: 12.07.2023 - 11:51

Afganistan İslam Emirliği ve şeriatçı Taliban örgütünün lideri Enes Hakkani, Pazartesi günü Twitter'dan paylaştığı iletisinde, "ifade özgürlüğü" politikaları nedeniyle Elon Musk’ın platformu "Twitter'ı tercih ettiğini" belirtti.

Hakkani, Twitter'ı tercih etmesinin iki önemli sebebi olduğunu; bunlardan ilkinin "ifade özgürlüğü", ikincisinin ise "kamusal niteliği ve güvenilirliği" olduğunu öne sürdü.

Hakkani, girişimci Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Facebook'un çatı şirketi Meta tarafından, Instagram bünyesinde kurulan "Twitter benzeri" sosyal medya uygulaması Threads'i "hoşgörüsüz" olarak nitelendirirken Twitter için "Diğer platformlar onun yerini alamaz’’ İfadelerini kullandı.

KULLANICILARDAN "İKİYÜZLÜLÜK" ELEŞTİRİSİ

Meta'nın CEO'su Zuckerberg geçen hafta yaptığı açıklamada, platformun ilk 24 saatinde 30 milyondan fazla kullanıcının Threads’e kaydolduğunu ve Pazartesi günü bu sayının 100 milyonu aştığını duyurmuştu. Threads henüz emekleme aşamasında olsa da Twitter’a bir alternatif olarak görülüyor.

Öte yandan, Hakkani’nin iletisi, Twitter kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı. Taliban’ın 2021 yılında Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından, kadınlara yönelik uygulanan baskılar artarken, Taliban liderinin ifade özgürlüğünden bahsetmesi "ikiyüzlülük" eleştirilerini de beraberinde getirdi.

ENES HAKKANİ KİMDİR?

Geçmişte Taliban'ın "yarı özerk" bir kolu olarak tanımlanan, fakat bugün örgüt yönetimini büyük ölçüde elinde bulunduran Hakkani Ağı; hedefi, uzun vadeli bağımsız bir Afganistan İslam Emirliği kurmak olan Sünni tabanlı cihatçı bir terör örgütüdür.

Enes Hakkani ise geçmişte El-Kaide saflarında Afganistan’da faaliyet göstermiş, diğer cihatçı gruplarla da uzun süreli bağlara sahip kıdemli bir terörist ve Kabil merkezli Taliban örgütünün mevcut en üst düzey liderlerinden biridir.