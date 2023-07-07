Ünlü İngiliz muhabir Taliban'dan kurtuluş hikayesini anlattı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 12:27

Güncelleme: 07.07.2023 - 13:51

SkyNews'in deneyimli savaş muhabiri Alex Crawford, Afganistan'ın başkenti Kabil'de ev yapımı silahlarla ilgili bir belgesel çekmeye çalışırken kendisi, çevirmeni ve kameramanının Taliban tarafından rehin alındığı olayın detaylarını paylaştı.

61 yaşındaki Crawford, ekibinin penceresiz bir odaya kilitlendiğinde "bir daha asla görülemeyeceği" korkusuna kapıldığını belirterek, "Orada öylece oturduk. Afgan çevirmenim dua etti, dua etti, dua etti, terliyordu ve ağlıyordu demek istemiyorum ama çok ama çok üzgündü. Çok sert bir Avustralyalı olan kameramanım, son derece sessizdi. Sonsuza kadar sürecekmiş gibi görünen bir süre boyunca orada kaldık" dedi.

Metro'ya konuşan Crawford, "O odadaki hepimiz, 'Tanrım, bir rehine kaydına konu olacağız' diye düşündük" diye ekledi.

Daha sonra Taliban'ın altı üyesinin silahları ve kar maskeleriyle odaya girdiğini anlatan Crawford, o anları şu şekilde anlattı:

"Bunun muhtemelen onları ikna etmek için tek şansımız olduğunu düşündüm; Onlara doğru fırladım ve tartışmaya, bağırmaya ve gerçekten agresif olmaya başladım. Onlara, 'Size güvendik. Buraya iyi niyetle geldik. Bize bunu, şunu ve diğerini göstermeniz gerekiyordu. Annenize, kız kardeşinize gerçekten böyle davranır mıydınız? Sence biz ne hissediyoruz? Bu utanç verici' dedim."

"ÖZÜR DİLEDİLER"

Crawford, gösterdiği soğukkanlı tavır karşısında Taliban militanlarının şaşırdığını belirterek, "Taliban sadece 'Oha' dedi. Vücut dillerinden biraz şaşırmış oldukları anlaşılıyordu. Ben de öfkeyle 'Size güvenmiştik' demeye devam ettim" ifadelerini kullandı.

Crawford ayrıca, militanların, ekibinden özür dilediklerini söyleyerek, "Sonra silahlarını bıraktılar, özür dilediler ve bizi dışarı çıkardılar ve 'Tamam, gidin, bu kadar' dediler" diye konuştu.