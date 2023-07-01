Twitter'a erişim sorunu!

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter’a erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, ''Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısıyla karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.07.2023 - 17:30
Twitter'a erişim sorunu!
Abone Ol google-news

Akşam saatlerinde Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısıyla karşılaştı.

Yaşanan soruna ilişkin Twitter'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.


Twitter

İlgili Haberler

Elon Musk'ın Twitter hesabında dikkat çeken değişiklik: Onayı M.Ö. 3 bine aldı

Elon Musk'ın Twitter hesabında dikkat çeken değişiklik: Onayı M.Ö. 3 bine aldı
Elon Musk'tan dikkat çeken Twitter yorumu: 'Yerel hükümetlerin kanunlarına uymazsak kapatılırız'

Elon Musk'tan dikkat çeken Twitter yorumu: 'Yerel hükümetlerin kanunlarına uymazsak kapatılırız'
Akıllı televizyonlar için Twitter video uygulaması yolda

Akıllı televizyonlar için Twitter video uygulaması yolda

En Çok Okunan Haberler