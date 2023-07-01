Twitter'a erişim sorunu!
Dünyaca ünlü sosyal medya platformu Twitter’a erişimde sorunlar yaşanıyor. Kullanıcılar, ''Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısıyla karşılaşıyor.
Akşam saatlerinde Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısıyla karşılaştı.
Yaşanan soruna ilişkin Twitter'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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