Akıllı televizyonlar için Twitter video uygulaması yolda

Yayınlanma: 19.06.2023 - 10:42

Güncelleme: 19.06.2023 - 10:42

Twitter için pek çok özellik geliyor olmasının yanında farklı destekler de sunuluyor. Elon Musk'ın direkt duyurduğu yeni uygulama ise akıllı TV'ler üzerinden uzun soluklu Twitter videolarının izlenmesine odaklanıyor.

Popüler platform bir süre önce paylaşılan videolar için farklı bir arayüz tasarımını test ediyordu. TikTok ve Instagram gibi uygulamaların video tarafına odaklanmalarıyla elde ettikleri geliri başka uygulamalar da bünyelerine entegre etmek istiyor. Twitter da bunlardan biri. Yeni dönemde Twitter'ın video tarafına ağırlık vereceği zaten biliniyordu. Twitter video uygulamasının akıllı televizyonlara gelecek olmasıyla da bu resmiyet kazandı.

KESİN TARİH BELLİ DEĞİL AMA GELİŞTİRİLİYOR

Akıllı televizyonlar üzerinden Twitter'a ulaşmak mümkün ancak tarayıcı aracılığıyla. Video izlemeyi televizyon kumandasının ötesine taşımak isteyen Twitter, ayrı bir uygulama ile bunu karşılayacak.

Twitter üzerinden bir kullanıcının akıllı TV'lerdeki Twitter kullanımına yönelik sorusuna cevap veren Elon Musk, bir uygulamanın yolda olduğunu aktardı.

Ancak yolda olsa da bu uygulamanın ne zaman geleceğine yönelik resmi bir açıklama bulunmuyor.