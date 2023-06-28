Elon Musk'ın Twitter hesabında dikkat çeken değişiklik: Onayı M.Ö. 3 bine aldı
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Twitter hesabına "M.Ö. 3000 tarihinden bu yana onaylı" ibaresi ekledi. Daha önceki bir röportajında, "Ben 3 bin yaşında bir vampirim" açıklaması yapan Musk'ın Twitter'a katıldığı tarih olarak ise Haziran 2009 görünüyor.
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından yaptığı değişikliklerle gündemden düşmüyor.
Twitter'ın yeni patronunun yaptığı son değişiklik ise "mati tik" rozetindeki onaylanma tarihi oldu. Musk, Haziran 2009'da açtığı Twitter hesabına "M.Ö. 3000 tarihinden bu yana onaylı" ibaresi ekledi. Musk'ın söz konusu değişikliği uzun süredir gerçekleştirdiği öğrenildi.
'3000 YAŞINDA VAMPİRİM' DEMİŞTİ
Sık sık "zaman yolcusu" teorisine maruz kalan Musk, sosyal medyada “1914'te neden Kanada'daydın, adın neden Raymond Collishaw'dı ve neden üst düzey savaş pilotuydun?” diye soran bir takipçisine, "Açıklıyorum, ben aslında 3 bin yaşında bir vampirim. Yüzyıllar boyunca tüm o sahte kimliklere bürünen bir mahluk!" diyerek yanıt vermişti.
Full disclosure, I’m actually a 3000 year old vampire. It’s such a trial assuming all these false identities over the centuries!— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2020
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