Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından, hangi ünlüler hesabını kapattı?

27 Nisan 2022 Çarşamba, 16:05

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 4 Nisan'da 3 milyar dolar ödeyerek Twitter'daki yüzde 9,2'lik hissenin sahibi olmuştu. Twitter'da aktif bir kullanıcı olan milyarder, daha sonra hisse başına 54,20 dolar teklif ederek pazartesi günü platformu 44 milyar dolara satın almıştı.

Milyarder iş insanı Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından bazı ünlü isimler hesaplarını kapatırken, bazılarıysa platformda kalmaya devam edeceğini söyledi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; platformda kalacağını ya da Twitter hesabını kapatacağını açıklayan ünlüler şu şekilde...

MARK HAMILL

Ünlü Star Wars serisinde Luke Skywalker'ı canlandıran Mark Hamill, ne olursa olsun Twitter'da kalacağını söyledi.

Hamill, paylaşımında "Kim satın alırsa alsın, kim platformda olursa olsun, sizinle etkileşim kurabilmek, farklı fikirleri dinleyebilmek ve haklı mücadeleye devam etmek için burada kalacağım" dedi.

No matter who owns it, no matter who's on it, I'm staying to engage with you, listen to diverse opinions & to keep fighting the good fight!

(also, to keep posting the inane tweets I'm known for)#TwitterTenacity — Mark Hamill (@MarkHamill) April 25, 2022

JAMEELA JAMIL

The Good Place'deki Tahani Al-Jamil karakteriyle tanınan Britanyalı oyuncu Jameela Jamil ise Twitter hesabını kapatacağını duyurdu.

Jamil, paylaşımında Musk'ın platformu satın almasına dair "Korkarım ifade özgürlüğü teklifi, bu cehenneme dönen platformun sonunda kanunun tamamen hiçe sayıldığı nefret dolu bir yer olmasına katkı sağlayacak" dedi.

MIA FARROW

Rosemary'nin Bebeği ve Zelig gibi ünlü yapımlarda yer alan Mia Farrow ise Musk'ın platformu satın almasının ardından, "Eğer Twitter daha toksik bir yere dönüşürse benim gibi kişiler huzur bulmak için uygulamayı kullanmayı bırakır" ifadelerini kullandığı bir tweet paylaşmıştı.

Gönderisine gelen yorumların ardından paylaşımını silen ABD'li oyuncu, bu sefer Musk'ın Tesla ve SpaceX'deki başarılarını överek milyarder iş insanına "Twitter'ı eski başarılarına ve her yerdeki adil kişilere yakışır şekilde koru" dedi.

Son gönderisinin ardından Farrow, platformu kullanmaya devam ediyor.

You gave us Tesla ¦? and Space X¦?????????????. Thank you! Hope you can keep Twitter worthy of your previous achievements and of lawful people everywhere — Mia Farrow???? (@MiaFarrow) April 27, 2022

MICK FOLEY

Güreş dünyasının yıldızlarından Mick Foley, Musk'ın Twitter'ın patronu olmasının ardından hesabını kapatmayı düşündüğünü söyledi. Foley, paylaşımında "Twitter'dan yakın gelecekte çıkmayı ciddi ciddi düşüneceğim. Bu platformun nereye gideceğine dair iyi şeyler hissetmiyorum" dedi.

SHAUN KING

'Siyahilerin Hayatları Önemlidir' (Black Lives Matter) hareketiyle ünlenen aktivist Shaun King de Musk'ın Twitter'ı satın almasının "beyaz üstünlükçülüğüyle" alakalı olduğunu savunarak hesabını ilk başta kapattı. Fakat aktivist daha sonra hesabını tekrar aktif hale getirerek, Tesla'daki ırkçılık iddialarıyla ilgili Musk'ı hedef alan paylaşımlar yaptı.

100 Black @tesla employees under @ElonMusk stepped forward to say that the overt racism they experienced was unbearable.



Elon’s advice to them?



“Be thick-skinned.”



This gives you a real idea of how he thinks racism and bigotry should be addressed here on Twitter. pic.twitter.com/xi7ozI12xK — Shaun King (@shaunking) April 26, 2022

AMY SISKIND

Eski ABD Başkanı Donald Trump karşıtı görüşleriyle bilinen aktivist Amy Siskind de benzer şekilde Twitter hesabını kapatacağını duyurdu. Siskind, "Bu platforma sağladığım her içerik, berbat biri olduğunu düşündüğüm tek bir kişiyi zenginleştirecek" dedi.

J. SMITH CAMERON

Son zamanların popüler yapımlarından Succession dizisinin yıldızı J. Smith Cameron da alternatif sosyal medya platformları aradığını söyledi.

Dizide Gerri Kellman rolünü canlandıran Cameron, paylaşımında takipçilerine seslenerek "Musk'la bağı olmayan, sürekli kontrolsüz bir nefretin görülmediği ve dezenformasyon yapılmayan bir forum bulmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

GEORGE TAKEI

Star Trek serisinde Hikaru Sulu rolüyle tanınan oyuncu George Takei, Musk'ın Twitter'ı satın almasına rağmen platformda kalarak mücadele vereceğini söyledi. Takei, "Faşizm, yanlış bilgilendirme ve nefrete karşı mücadele güçlü savaşçılar ister. Umarım bu mücadelede benimle birlikte olursunuz" dedi.

I’m not going anywhere. Should this place become more toxic, I pledge to strive even harder to lift up reason, science, compassion and the rule of law. The struggle against fascism, misinformation, and hate requires tough fighters. I hope you stay in the fight, right beside me. — George Takei (@GeorgeTakei) April 25, 2022

Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın platformda ne tür değişikliklere gideceği merakla bekleniyor...