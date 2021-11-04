Twitter’ın kurucusundan 29 milyarlık satın almaya onay

04 Kasım 2021 Perşembe, 17:16

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in dijital ödeme platformu Square'in hissedarları, Avustralyalı "şimdi al, sonra öde" şirketi Afterpay'i 29 milyar dolar karşılığında satın alınmasını onayladı.

Böylece, Avustralya'daki şimdiye kadarki en büyük şirket satın alımının sonuçlanmasına bir adım daha yaklaşıldı.

Satın alma aynı zamanda geleneksel tüketici kredisi iş kolunu alt üst eden şimdi al sonra öde sektörünün cazibesinin arttığını gösterdi.

Afterpay satın almanın gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanabileceğini açıkladı.

Şirketler ağustos ayında yaptıkları ortak açıklamada, hisse başına fiyatın 126.21 Avustralya doları olacağını ifade etmişlerdi.