Twitter’ın kurucusundan 29 milyarlık satın almaya onay
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in dijital ödeme platformu Square'in hissedarları, Avustralyalı "şimdi al, sonra öde" şirketi Afterpay'i 29 milyar dolar karşılığında satın alınmasını onayladı.
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in dijital ödeme platformu Square'in hissedarları, Avustralyalı "şimdi al, sonra öde" şirketi Afterpay'i 29 milyar dolar karşılığında satın alınmasını onayladı.
Böylece, Avustralya'daki şimdiye kadarki en büyük şirket satın alımının sonuçlanmasına bir adım daha yaklaşıldı.
Satın alma aynı zamanda geleneksel tüketici kredisi iş kolunu alt üst eden şimdi al sonra öde sektörünün cazibesinin arttığını gösterdi.
Afterpay satın almanın gelecek yılın ilk çeyreğinde tamamlanabileceğini açıkladı.
Şirketler ağustos ayında yaptıkları ortak açıklamada, hisse başına fiyatın 126.21 Avustralya doları olacağını ifade etmişlerdi.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın o yürüyüşünün sebebini açıkladı
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- İmamoğlu ile Albayrak karşı karşıya
- A-101'de ürün skandalı
- Anket şirketi başkanından İYİ Parti’ye kötü haber
- Eski MİT’çiden dikkat çeken Perinçek ve Ağar açıklaması
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Binance'den 'Squid Game' vurgunu hakkında karar
- Bakan Koca 'yarından itibaren' diyerek duyurdu
- Bu 20 yılın hikayesi, rantlar hikayesidir