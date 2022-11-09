Twitter'ın yeni özelliği Türkiye'de de test ediliyor: Ortak Tweet
Twitter, geçtiğimiz aylarda test etmeye başladığı 'ortak tweet' özelliğini ülkemize getirdi. Şu an yalnızca belli kullanıcıların kullanabildiği yeni özellik, arkadaşlarınızla birlikte tweet atmanıza olanak tanıyor.
Yakın zamanda Elon Musk’ın yönetimine geçen Twitter, geçtiğimiz aylarda yepyeni bir özelliğin platforma geleceğini duyurmuş, Kanada ve ABD gibi ülkelerde belli kullanıcılarda test etmeye başlamıştı. ‘CoTweets’, yani ‘Ortak Tweetler’ olarak adlandırılan bu özellik, kullanıcıların birlikte tek bir tweet atmasına olanak tanıyordu.
Şimdi ise yeni özelliğin Türkiye’de de kullanılmaya başladığı görüldü. Ülkemizdeki bazı kullanıcılar, popüler sosyal medya platformundan ortaklaşa tweet atmaya başladı.
YENİ ÖZELLİK NASIL KULLANILIYOR?
Twitter’ın yeni özelliği, tweet oluşturma kısmının altında kalan bir simge üzerinden yapılıyor. Bu simgede iki profil görüntüsü var ve anlamı ‘ortak tweet’ olarak geçiyor.
Kullanıcılar arkadaşlarıyla ortak tweet atmak istediklerinde kişilere davet gönderilecek. Davet kabul edilirse her iki kişide tweet paylaşılacak.
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