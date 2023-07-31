Twitter'ın yeni 'X' logosuna inceleme başlatıldı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:56

Güncelleme: 31.07.2023 - 11:56

Elon Musk, Ekim 2022'de 44 milyar dolar ödeyerek satın aldığı sosyal paylaşım sitesi Twitter'ın adını ve logosunu değiştirdi.

Şirketin adını 'X' olarak ve logosunu da yeni bir 'X' şeklinde tasarlayan Musk, bu yeni logoyu Twitter'ın San Francisco'daki merkez binasının üzerine parlak beyaz ışıklı ve yanıp sönen bir şekilde yerleştirdi. Ancak bu değişiklik, bölgede yaşayanlar arasında rahatsızlık yarattı.

Binanın üzerine yerleştirilen yeni 'X' logosunun ışığından şikayetçi olan bazı kişiler, Kalifornia eyaletine bağlı San Francisco'nun Yapı Denetim Müdürlüğü'ne başvurarak durumu bildirdi. Müdürlük, şikayetleri değerlendirmek ve binanın ilgili kuralları ihlal edip etmediğini incelemek üzere soruşturma başlattı.

Bu olayın ardından, sosyal medyada pek çok kişi yeni logoya tepki gösterdi. Twitter binasının komşuları, yeni logonun ışığı nedeniyle rahatsız olduklarını belirttikleri fotoğraf ve video paylaşımında bulundu. Müfettişlerin de binanın çatısına erişiminin engellendiği ve logonun 'geçici' olduğu iddiaları gündeme geldi.

Twitter'ın eski logosu "Twitter" yazısının yerini alması için çalışmalar başlatılmış, ancak polis müdahalesi sonucunda bu çalışmalar durdurulmuştu. Sebebi netleşmeyen polis engeli sonrasında getirilen vinç bölgeden ayrılmış ve binanın duvarında bir süreliğine sadece "er" harfleri kalmıştı.