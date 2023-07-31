Twitter'ın X dönüşümünde yeni gelişmeler yaşanıyor

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:24

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:24

Elon Musk, kurulduğu günden bu yana Twitter olarak adı geçen uygulamayı kısa süre içinde X markasına dönüştürmeye başladı. Musk'ın X'e olan takıntısı uygulamaya da yansıdı ve dönüşüm başladı. Şirket binasındaki kuş sembolünün yerini X ile değiştirmeye çalışan Musk, Twitter'ın eski özelliklerini ya da sunduklarını da güncelleme sürecini başlattı.

Uygulamanın yalnızca karanlık modda kullanıcağı açıklanmıştı ancak sonradan bunun zorunluluk olmayacağı duyurulmuştu.

Yeni ortaya çıkan bir diğer detayda ise tweet'ler gitti ve yerine gönderi'ler geldi. Twitter'ın güncellenen iOS uygulamasında ortaya çıkan yenilik, artık 'gönderi' paylaşma döneminin geldiğini gösteriyor.

Uygulama güncellendikten sonra artık X uygulaması açılıyor ve gönderi atabiliyorsunuz. Tweet dönemini bitiren bu hamle ile retweet'ler de repost'a dönüşmüş oldu.