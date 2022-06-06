UAEA, 'İran'daki nükleer bulgulara ilişkin inandırıcı açıklama yapılmadı'

06 Haziran 2022 Pazartesi, 14:18

Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlene UAEA Yönetim Kurulu toplantısında konuşan Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile 5 Mart’ta sağladıkları uzlaşı doğrultusunda belirlenen çalışmaların tamamlandığını belirterek "İran, Ajans'ın bu ülkede bildirilmeyen üç yerde saptadığı bulgulara ilişkin teknik olarak inandırıcı açıklamalar sunmadı. İran, 2018'de Turquzabad'dan taşınan nükleer malzemenin veya nükleer malzeme bulaşmış teçhizatın mevcut konumu veya konumları hakkında Ajans'a bilgi vermedi." ifadesini kullandı.

Söz konusu üç yere ilişkin güvenilir ve inandırıcı açıklamaların yapılmaması durumunda UAEA'nın bu ülkenin Güvence Denetimi Anlaşması kapsamındaki beyanlarının doğruluk ve eksiksizliğini teyit edemeyeceğini belirten Grossi, "Daha önce olduğu gibi Ajans'ın İran'ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğuna dair güvence sağlayabilecek bir konumda olması ve mevcut sorunları çözmek için Ajans, İran'la gecikmeksizin yeniden ilişki kurmaya hazırdır." diye konuştu.

İran ve UAEA arasında 5 Mart'ta söz konusu üç yere ilişkin sorunların giderilmesi için iş birliği yapılması hususunda uzlaşı sağlanmış, söz konusu yerlere ilişkin İran'ın UAEA'nın sorularını teknik veriler doğrultusunda yanıtlayacağı, UAEA'nın da Tahran tarafından sunulan açıklamaları değerlendirerek, gerekli açıklamayı yapacağı bildirilmişti.