UAEA, Türkiye'deki depremlerin nükleer bir tehdit oluşturmadığını duyurdu

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:52

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 19:29

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan Türkiye hakkında bir açıklama geldi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, depremin Türkiye'nin nükleer güvenliği üzerinde etkisi olmadığını açıkladı.

UAEA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Nükleer Düzenleme Kurumu, UAEA'ya şu ana kadar depremlerin Türkiye'deki nükleer güvenlik üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını, bu noktada radyolojik güvenlik ve radyoaktif kaynakların güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını ve ülkede inşa edilmekte olan nükleer santralin etkilenmediğini söyledi" denildi.

Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı Akkuyu bölgesinde inşaatı devam eden Akkuyu nükleer santralinin depremden zarar görmediğini açıklamıştı.