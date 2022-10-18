Uber Eats Kanada'da esrar dağıtımına başladı
Kanada'da yemek siparişi ve dağıtım hizmeti veren Uber Eats, esrar dağıtım hizmeti sunmak için yerel tedarikçilerle anlaştı.
Kanada'nın başkenti Toronto'da, Uber Eats ile esrar perakende şirketi Leafly, esrar dağıtımı yapabilmek amacıyla yerel tedarikçiler ile anlaşma sağladı.
The Hill gazetesinin haberine göre, Uber ve Leafy, esrar dağıtımı lisansına sahip üç yerel firma ile 19 yaş ve üzeri müşterilere hizmet verecek.
Uber Eats Kanada Genel Müdürü Lola Kassim, "Perakendeciler, Toronto'daki insanların yasal esrar satın almaları için Leafly gibi sektörün liderleriyle ortaklık kuruyoruz. Bu ortaklık esrarın yasa dışı satışıyla mücadelede yardımcı olacak" açıklamasında bulundu.
Kassim, esrar siparişlerinin teslimatı hakkında "Teslimat, müşterinin yaşını ve kimliğini doğrulayacak olan devlet onaylı bir çalışan tarafından yapılacak" dedi.
Video Haberler
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
- Hava yoluyla gelen turist sayısı 12 milyonu aştı
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kapadokya'da 'balon' dehşeti: Ölü ve yaralılar var!
- KYK kredi faizleri siliniyor
- Erdoğan'dan partisine talimat
- Cumhur eriyor, MHP baraj altı kalıyor
- Ankara’nın F-35 stratejisinde değişim
- 'Erdoğan'ın aday olmasının tek yolu...'
- Rıdvan Dilmen şaştı kaldı, görüntüye inanamadı!
- Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Son uyarı yapıldı
- Sunucu Bülent Özveren yaşamını yitirdi
- Karşı hamlenin ayrıntıları netleşti