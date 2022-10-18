Uber Eats Kanada'da esrar dağıtımına başladı

18 Ekim 2022 Salı, 14:07

Kanada'nın başkenti Toronto'da, Uber Eats ile esrar perakende şirketi Leafly, esrar dağıtımı yapabilmek amacıyla yerel tedarikçiler ile anlaşma sağladı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Uber ve Leafy, esrar dağıtımı lisansına sahip üç yerel firma ile 19 yaş ve üzeri müşterilere hizmet verecek.

Uber Eats Kanada Genel Müdürü Lola Kassim, "Perakendeciler, Toronto'daki insanların yasal esrar satın almaları için Leafly gibi sektörün liderleriyle ortaklık kuruyoruz. Bu ortaklık esrarın yasa dışı satışıyla mücadelede yardımcı olacak" açıklamasında bulundu.

Kassim, esrar siparişlerinin teslimatı hakkında "Teslimat, müşterinin yaşını ve kimliğini doğrulayacak olan devlet onaylı bir çalışan tarafından yapılacak" dedi.