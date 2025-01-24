Üç çocuğu bıçaklayan genç, 52 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Yayınlanma: 24.01.2025 - 16:49

Güncelleme: 24.01.2025 - 16:49

İngiltere Başsavcılığının yaptığı açıklamaya göre, Axel Rudakubana, üç genç kızın öldürülmesi de dahil olmak üzere 16 suçlamayı kabul etmesinin ardından en az 52 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

18 yaşındaki Rudakubana, bir dans okulundaki etkinlik sırasında 6 yaşındaki Bebe King, 7 yaşındaki Elsie Dot Stancombe ve 9 yaşındaki Alice Da Silva Aguiar'ı ölümcül şekilde bıçaklamaktan ve 10 cinayete teşebbüsten suçlu bulundu.

Ruandalı bir anne babanın çocuğu olarak İngiltere'de doğan Rudakubana, biyolojik toksin risin üretmekten ve zehir kullanımı ve bıçaklı bir saldırının nasıl gerçekleştirileceğine dair talimatlar da dahil olmak üzere terör eylemleri gerçekleştirmeye yönelik tavsiye ve talimatlar içeren bir El Kaide eğitim el kitabı bulundurmaktan suçlu bulunmuştu.

Hakim Julian Goose, Rudakubana hakkında “Büyük olasılıkla hiçbir zaman serbest bırakılmayacak” ifadelerini kullandı.

Kurbanların aileleri mahkeme kararını kınayarak katilin ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

İngiltere genelinde göçmen karşıtı şiddetli ayaklanmaları tetikleyen trajedi, geçtiğimiz Temmuz ayında Liverpool'un yaklaşık 30 km kuzeyindeki bir sahil kasabası olan Southport'ta meydana geldi.