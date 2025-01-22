İngiltere'de maaş artışları çakıldı: Son 3 yılın en düşük seviyesi!

Yayınlanma: 22.01.2025 - 09:59

Güncelleme: 22.01.2025 - 09:59

İngiltere'de maaş artışları, 2021'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. İşçi Partisi hükümetinin bordro vergilerini artırmasıyla firmalar üzerindeki mali baskı arttı ve ücret artış hızları keskin bir şekilde yavaşladı.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 3 DÜŞÜŞ

İnsan kaynakları veri şirketi Brightmine, medyan ücret artışının aralık ayına kadarki üç aylık dönemde yüzde 3'e düştüğünü açıkladı. Bu oran, 2021'in Aralık ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyeye işaret ederken, bir önceki dönemde bu oran yüzde 4 olarak ölçülmüştü.

ÜCRET ARTIŞ TAHMİNİ

Brightmine, 2025 yılı için ücret artışlarında medyan tahminin yüzde 3 olduğunu ve bu rakamın 2024'teki yüzde 4,5'ten düştüğünü belirtti. Bu durum, ekonomiye dair artan endişeler ve işverenlerin daha temkinli bir tutum sergilemesini yansıtıyor.

Maliye Bakanı Rachel Reeves'in sosyal güvenlik katkı paylarında yaptığı artış ve nisan ayında asgari ücrette beklenen düzenlemelerin, işverenlerin bütçeleri üzerinde baskı yaratacağı öngörülüyor. Brightmine'dan Sheila Attwood, işletmelerin çalışanların maaşlarını korumak için yaratıcı çözümler aradığını, bunun da ya maliyetleri tüketicilere yansıtmak ya da giriş seviyesindeki işler için çalışma saatlerini azaltmak gibi yöntemleri kapsadığını ifade etti.