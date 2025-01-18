İngiltere'de Tesla Cybertruck krizi: Trafikten men edildi!

Yayınlanma: 18.01.2025 - 12:12

Güncelleme: 18.01.2025 - 12:12

Birleşik Krallık polisi, yasal uyumluluk eksikliği ve güvenlik endişeleri nedeniyle Tesla Cybertruck modeline el koydu. Araç, halka açık yollarda kullanım için gerekli izinlere sahip olmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

CYBERTRUCK NEDEN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ?

Greater Manchester Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, aracın Whitefield bölgesinde deneme sürüşü sırasında durdurulduğu belirtildi. Polis, Tesla Cybertruck’ın olası bir kazada hem yayalar hem de diğer sürücüler için büyük bir risk taşıdığını vurguladı. Aracın Birleşik Krallık yasal standartlarına uygun olmadığı ve gerekli sertifikalara sahip olmadığı açıklandı.

SİGORTA VE KAYIT EKSİKLİĞİ DE SORUN OLDU

El konulan Tesla Cybertruck'ın başka bir ülkede kayıtlı olduğu ve İngiltere'de geçerli bir sigortası bulunmadığı ortaya çıktı. İngiliz yasalarına göre, yurt dışından getirilen araçlar, yerel sigorta ve kayıt gerekliliklerini karşılamak zorunda. Bu eksiklikler nedeniyle araç sahibi, sigortasız araç kullanmaktan cezai işlemle karşı karşıya kaldı.

TESLA CYBERTRUCK AVRUPA’DA RESMİ OLARAK SATILMIYOR

Tesla, Cybertruck’ı şu anda yalnızca Kuzey Amerika pazarında satışa sunuyor. Avrupa ve İngiltere gibi bölgeler için henüz resmi bir satış planı açıklanmadı. İngiltere’ye ithal edilen bu modelin, yalnızca etkinliklerde kullanılmak üzere getirildiği belirtiliyor. Örneğin, geçtiğimiz yıllarda Goodwood Hız Festivali gibi tanıtımlarda Cybertruck görücüye çıkmıştı.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ GÜNDEMDE

Birleşik Krallık’ta araçların yollarda kullanılabilmesi için Avrupa güvenlik standartlarını karşılaması gerekiyor. Tesla Cybertruck’ın, özellikle köşeli tasarımı ve alışılmadık yapısıyla bu standartları karşılamakta zorlandığı ifade ediliyor.

CYBERTRUCK’IN İNGİLTERE’DEKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Tesla’nın, Cybertruck’ı Avrupa pazarına uygun hale getirmesi için ciddi değişiklikler yapması gerekiyor. Şimdilik araç, sadece tanıtım etkinlikleri veya özel yollar gibi alanlarda kullanılabiliyor. Bu durum, Tesla'nın İngiltere pazarındaki stratejisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Tesla Cybertruck’ın İngiltere yollarında yer alabilmesi için sertifikasyon ve güvenlik testlerinden geçmesi şart. Ancak şu anki durum, Tesla hayranlarının İngiltere’de Cybertruck kullanma hayallerini bir süre daha ertelemek zorunda kalacağını işaret ediyor.