Uçak dakikalarca pilotsuz kaldı: Kaptan tuvalette, kopilot bayıldı

17 Şubat 2024’te Almanya’nın Frankfurt kentinden İspanya’nın Sevilla şehrine giden Lufthansa’ya ait yolcu uçağında olağanüstü bir olay yaşandığı ortaya çıktı. Uçakta bulunan 199 yolcu ve 6 mürettebatın hayatı, otopilot sistemine emanet edildi.

Olay anında kaptan pilot tuvaletteydi ve kokpitte yalnız kalan kopilot baygınlık geçirdi. Ancak uçağın otopilot sisteminde olması sayesinde uçuş güvenliği tehlikeye girmedi.

İspanya’nın sivil havacılık kazalarını araştıran kurumu CIAIAC tarafından hazırlanan rapora göre, bayılan kopilot istemsiz olarak bazı kontrolleri harekete geçirdi. Ancak uçak, otomatik pilotta olduğundan sabit ve güvenli bir uçuş pozisyonunu korudu.

Uçuş kayıt cihazlarına yansıyan sesler, kopilotun “ani ve ciddi şekilde bilincini kaybettiğini” doğruladı.

KAPTAN 5 KEZ GİRİŞ KODUNU DENEDİ

Kaptan pilot, tuvaletten döndüğünde normal kapı açma kodunu kullanarak kokpite girmeye çalıştı. Bu kod, içerideki pilotun kapıyı açmasını sağlayan bir uyarı zili gönderiyor. Ancak kopilot tepkisizdi, giriş başarısız oldu.

Kabin görevlileri, kokpit içi telefonu kullanarak da kopilotla iletişim kurmaya çalıştı ancak yanıt alamadı.

Kaptan daha sonra acil durum kodunu girerek kokpit kapısını açmaya çalıştı. Tam o anda kopilot kendine geldi ve kapıyı açtı. Kopilot, uçuş ekibi ve uçakta bulunan bir yolcu doktor tarafından ilk müdahaleyle tedavi edildi.

Uçuş rotası Madrid’e çevrildi ve uçak yaklaşık 20 dakika sonra güvenli şekilde iniş yaptı.

NEDENİ BİLİNMEYEN NÖROLOJİK RAHATSIZLIK

Rapora göre kopilotun bayılmasının nedeni, daha önce fark edilmemiş nörolojik bir sağlık sorunu. Bu rahatsızlık, önceki havacılık sağlık muayenelerinde tespit edilmemişti. Olayın ardından sağlık sertifikası askıya alındı.

CIAIAC, bu olayı "olağanüstü bir durum" olarak tanımlarken, pilotların bu tür durumlar için eğitim aldığını vurguladı. Avrupa Komisyonu’nun ulaştırma olayları veri tabanına göre 2019–2024 arasında 287 pilot bayılması olayı yaşandı.