Uçak enkazının gizemi çözüldü: Sonuç herkesi şaşırttı

Yayınlanma: 20.11.2023 - 11:18

Güncelleme: 20.11.2023 - 11:18

Kanada'nın batısındaki Britanya Kolumbiyası eyaletinde bir avcı, bölgede bir uçak gövdesinin buruşmuş kalıntılarına rastlayarak bulguları Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne (RCMP) bildirdi.

Enkazı incelemek üzere uzak kaza bölgesine gönderilen polisler, motoru, kanatları, kapıları ya da koltukları bulunmayan çalı uçağının kabuğunun muhtemelen yirmi yıldan daha eski olduğu sonucuna vardı.

Yetkililer, uçağın muhtemelen bir kazada yok olduğunu tahmin ederek, alanın yakınında herhangi bir ceset izine rastlamadı.

Bir polis sözcüsü, "Uçağın sadece gövde kalmıştı. Ayrıca herhangi bir kayıt numarası da bulunamadı" dedi.

Arama-kurtarma uzmanları, uçağın dağlık bölgeye nasıl düştüğünü bildiklerini, çünkü uçağı geçen yıl oraya kendilerinin koyduğunu söyleyene kadar bu gizem açıklanamaz gibi görünüyordu.

Transport Canada, enkazla ilgili bir rapor yayınladı. Sivil Havacılık Günlük Olay Raporlama Sistemine göre, uçak hakkında, muhtemelen "araziyle çarpışma" sonucu "tahrip olması" dışında çok az şey biliniyordu.

Kaza bölgesini inceleyen yetkililer, enkazın onlarca yıldır yamaçta olduğu sonucuna vardılar. Ancak daha sonra yapılan bir basın açıklamasında RCMP, kayıp uçak ya da yolcu olduğuna dair herhangi bir rapor bulunmadığını söyleyerek gizemi daha da derinleştirdi.

Ancak, kısa bir süre sonra Kanada Sivil Hava Arama ve Kurtarma Birliği (Casara) üyeleri açıklama yaptı. Arama-kurtarma uzmanlarının, uçağın enkazını geçen yaz eğitim programlarına destek olarak bir dağın tepesine yerleştirdikleri ortaya çıktı.

Uzmanlar, ekiplerinin tatbikatlarına değinerek, "Bunu onlar için mümkün olduğunca gerçek kılmak istiyoruz: duman, yaralı insanlar... Buna bayılıyorlar ve biz de gerçek bir uçak düşmüş gibi davranıyoruz" dedi.

British Columbia'nın hava kurtarma genel müdürü Fred Carey, uçağın enkazını Knouff Gölü yakınlarına yerleştirildikten sonra hem yerel havaalanına hem de eyaletin Victoria'daki ana kurtarma koordinasyon merkezine haber verildiğini söyledi.

Carey, "Enkazda afişler ve hatta aranacak bir telefon numarası bile var. Ne olduğundan emin değilim, belki de afişler yıpranmıştır. Ancak bu olayda yetkililer protokole uymamış gibi görünüyor" dedi.