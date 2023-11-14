Uçak, otomobile çarptı

ABD’deki Aero Country Havaalanı yakınlarında Lancair IV-P Propjet uçağı pistten çıkarak karayolunda bir otomobile çarptı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 14.11.2023 - 12:58
Uçak, otomobile çarptı
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ABD’nin Teksas eyaletine bağlı McKinney şehrinin Aero Country Havaalanı yakınlarında Lancair IV-P Propjet uçağı (N751HP), 17. pisti geçtikten sonra kontrolden çıkarak pist dışına çıktı ve Virginia Parkway üzerinde bir araca çarptı. 

Daily Mail'de yer alan habere göre olay yerindeki yetkililer, kaza sonucunda uçağın büyük hasar gördüğünü doğruladı. 

Yerel yetkililer, kazanın ardından bölgeye acil durum ekiplerinin sevk edildiğini ve olay yerinde incelemelerin sürdüğünü belirtti. 

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayla ilgili inceleme başlattı. 

Aero Country Havaalanı yetkilileri, havaalanındaki faaliyetlerin bir süreliğine durdurulduğunu açıkladı. Uçuş trafiği bu süre zarfında başka pistlere yönlendirildi.


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