Uçak tuvaletinde mahsur kaldı: Pilot kurtardı

Yayınlanma: 05.03.2024 - 15:52

Güncelleme: 05.03.2024 - 15:52

ABD bir yolcu, Salt Lake City'den New Orleans'a giden Delta Havayolları'na ait bir uçağın tuvaletinde mahsur kaldı. Tuvaletin kapısının sıkışması üzerine içeride kalan 34 yaşındaki Brent isimli erkek yolcuyu, 35 dakika sonra uçağın pilotu kurtardı. Havayolu şirketi, olay sebebiyle mağdur olduğunu söyleyen yolcuya geri ödeme yapmayı reddetti.

Daily Mai'de yer alan habere göre, ailesiyle birlikte uçakla yolculuk yapan iki çocuk babası yolcunun hikayesini eşi, Reddit üzerinden paylaştı. Delta Havayolları'nın geri ödeme yapmayı reddetmesi üzerine yaşananlar anlatan kadın, eşinin beş dakika boyunca tuvalette kalmasını önce 2 ve 4 yaşındaki çocuklarının yaramazlıklarına bağladığını ancak daha sonra tuvaletin kapısının sıkıştığını duyduğunu söyledi.

ŞİRKET GÖRÜNTÜNÜN PAYLAŞILMAMASINI İSTEDİ

Bunun üzerine kendisi de kapıya doğru bakan kadın, önce iki kabin görevlisinin eşini dışarı çıkarmaya çalıştığını gördüğünü, onların başarısız olması üzerine erkek bir yolcunun da kurtarma çalışmasına katıldığını ancak onun da bunu başaramadığını anlattı. Yolcu, 20 dakika boyunca tuvaletten kurtulmaya çalışırken olay yerine pilot da geldi. Brent'in kendisi de bu esnada tuvaletin kapısını açmaya çalışıyordu. Pilot kapıyı dışarıya doğru çekmeye çalışırken Brent kapıya son bir kez vurdu ve dışarı çıkabildi.

Brent'in eşi, Delta Havayolları şirketinin bu esnada başka bir yolcunun çektiği görüntüleri paylaşmamasını istediğini ancak bu "korkunç" deneyimin ardından şirketten geri ödeme alamamaları üzerine görüntüleri paylaşamaya karar verdiklerini söyledi. Görüntülere yorum yapan bazı kullanıcılar, uçaklarda çoğu zaman iki pilot olduğuna yani pilotun kokpitten çıkmasının o kadar da garipsenecek bir durum olmadığına işaret ederken, bazı kullanıcılar da çiftin şirketten geri ödeme talep etmesini eleştirdi.