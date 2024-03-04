ABD, el koyduğu Venezuela uçağını parçaladı

İran'dan Venezuela'ya satılan ancak "İran'la ilgili ihracat kısıtlamaları" kapsamında ABD tarafından el konulan uçak parçalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:35
ABD, el koyduğu Venezuela uçağını parçaladı
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ABD, İran'ın Mahan Hava Yolları'nın Venezuelalı Emtrasur Cargo adlı şirkete sattığı, ancak "İran'la ilgili ihracat kısıtlamaları" kapsamında el koyduğu uçağı parçaladı.

Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, Boeing 747 tipi uçağın büyük oranda tahrip edildiği görülüyor.

12 Şubat (2024) günü ABD’ye götürülen YV3531 tescil kodlu uçağa ilk olarak Haziran 2022’de Arjantin’de müdahale edilmişti.

Uzunca bir süre Arjantin’de kalan uçak, yeni devlet başkanı Javier Milei’nin onayı doğrultusunda ABD’ye verilmişti.

Buna karşılık, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro yaptığı açıklamada, Javier Milei’yi hırsızlıkla suçladı.

Venezuelalı millî havayolu Conviasa bünyesindeki Emtrasur Cargo adlı bir hava kargo firmasına ait Boeing 747-300M tipi uçak, sıra dışı bir biçimde tarihteki yerini aldı.


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