Uçakta skandal: Pilot kovuldu
ABD'nin New York kentinden İtalya'nın başkenti Roma'ya gitmek için havalanan ITA Airways uçağında bir skandal yaşandı. Uçakla iletişim kuramayan kule, uçağın kaçırıldığından şüphelenerek resmi makamları harekete geçirdi. Pilotun uyuyakaldığı ortaya çıktı.
ABD'den İtalya'ya uçan yolcu uçağı eşine az rastlanır bir olaya sahne oldu.
ABD'den İtalya'ya giden yolcu uçağında, kule uçakla bağlantı kuramadı. Bir süre sonra uçağın kaçırıldığı ihtimali üzerinde durulmaya başlandı.
Hürriyet'in haberine göre, ortaya çıkan olaya göre, ITA Havayolları pilotu uçak havadayken uyuya kalarak kulenin çağrılarını yanıtsız bıraktı.
PİLOTTAN 'SİSTEM ARIZASI' SAVUNMASI
10 dakika boyunca haber alınamayan uçağın yardımcı pilotu, izin verilen 'kontrollü dinlenme' hakkı dahilinde uyuduğunu aktardı. Kaptanın ise bu süre içinde uyanık olması gerekiyordu. Pilot ise iletişim sisteminde bir arıza olduğunu ve bu nedenle kule ile iletişime geçemediğini öne sürdü.
SAVAŞ UÇAKLARINA 'HAZIR OLUN' EMRİ
Olası bir hava korsanlığına karşı savaş uçaklarını alarma geçiren resmi makamlar 10 dakika içinde cevap alınması sonrası operasyonun iptal edildiğini açıkladı.
PİLOT KOVULDU
İkinci pilot dinlenirken havacılık kurallarını hiçe sayarak uyuduğu iddia edilen pilot kovuldu.
38 bin fit (Yaklaşık 11 kilometre) irtifada seyreden uçak sorunsuz bir şekilde Roma'ya indi.
Olay ile ilgili havayolu şirketi soruları yanıtsız bıraktı.
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