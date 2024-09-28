Ücretsiz diş tedavisi vaat etti... Ünlü fenomeni uyuşturup tecavüz etti

Yayınlanma: 28.09.2024 - 10:53

Güncelleme: 28.09.2024 - 10:53

Romanya’da bir diş hekimi, ücretsiz diş tedavisi vaadiyle ünlü güzellik fenomenini uyuşturup tecavüz etmekten suçlu bulunarak 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olayın mağduru olan Stefania Costache, Instagram’da yaptığı paylaşımda adaletin yerini bulduğunu belirterek, diğer mağdurlara da teşekkür etti.

Stefania Costache, 2020 yılında diş hekimi Costin Iulian Berechet tarafından uyuşturulduğunu ve ardından evine götürülerek tecavüze uğradığını açıkladı.

Influencer, Berechet'in ofisinde diş tedavisi sırasında kendisine ağızda kalması gerektiği söylenen "sirke tadında" bir jel uygulandığını ve ardından bilincinin kapandığını anlattı.

Costache, Berechet’in kendisini tedavi sonrası evine götürdüğünü ve burada bilincinin kapalı olduğu sırada tecavüze uğradığını söyledi.

Olay sonrası evine döndüğünde ise arkadaşının durumunu fark ederek acil servisi aradığını belirtti "Arkadaşım bana ne olduğunu anlattı, çünkü hiçbir şey hatırlamıyordum. O an polise gitmeye karar verdim" dedi.

Berechet ise iddiaları reddederek, yalnızca lokal anestezi uyguladığını ve Costache’yi evine götürme nedeninin rahatsızlanması olduğunu öne sürdü.

Ancak güvenlik kamerası görüntüleri, mağdurun diş hekiminin binasında bilinçsiz halde olduğunu ortaya koydu.

10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Bükreş 1. Bölge Mahkemesi, Berechet’i cinsel saldırı ve hürriyetten yoksun bırakma suçlarından 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ayrıca, mağdura 50 bin euro (yaklaşık 2 milyon TL) manevi tazminat ödenmesine karar verildi.

Costache’nin avukatı Adrian Cuculis, başka kadınların da benzer suçlamalarda bulunduğunu, ancak yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle bu şikayetlerin önceki savcılık makamları tarafından reddedildiğini söyledi.