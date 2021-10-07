Üçüncü dozu alanlarda antikor seviyeleri yükseldi
Güncel bir araştırmanın sonuçlarına göre, üçüncü doz BioNTech koronavirüs aşısı, kemoterapi gören hastalarda antikor sayısını yükseltiyor.
Nature Medicine adlı akademik dergide yayımlanan bir araştırmada, kemoterapi tedavisi devam eden kanser hastalarına uygulanan üçüncü doz BioNTech koronavirüs aşısının, antikor seviyelerini yükselttiği bildirildi
Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada, üçüncü doz koronavirüs aşısı uygulanan 'yirmi kanser hastasının yüzde sekseninde' koronavirüse karşı vücut direncinin arttığı belirtildi.
"ÜÇÜNCÜ DOZU MUTLAKA OLUN"
Araştırmayı yürüten Deepta Bhattacharya, "Kemoterapi, kanser hastalarının enfeksiyon geçirme ihtimalini zayıflatarak aşıya uygun bir şekilde cevap verilmesini sağlayabiliyor" dedi.
Araştırmanın iki doz koronavirüs aşısı yaptırmış elli üç kanser hastası ile yürütüldüğünü belirten Bhattacharya, tüm kişilerde bağışıklık sisteminin aşıya olumlu tepki verdiğini belirtti.
Araştırmada kanser hastalarının koronavirüse yakalanma konusunda daha yüksek risk altında olduğu gözlemlenirken Bhattacharya, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerin mutlaka üçüncü doz BioNTech aşısı olması gerektiğini söyledi.
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