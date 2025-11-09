Uçuş esnasında 12 şişe votka içen kabin memuru hastaneye kaldırıldı

ABD merkezli bir havayolu şirketinde görev yapan 56 yaşındaki deneyimli kabin memuru Margit Lake, San Francisco’dan Londra Heathrow’a yapılan bir transatlantik uçuş sırasında aşırı miktarda alkol aldı. İddiaya göre Lake, görev başındayken 12 tane mini votka şişesini tüketti.

Uçuşun ardından Heathrow Havalimanı’na iniş yapıldığında, görevlilerin durumundan şüphelenmesi üzerine kendisine alkol testi yapıldı. Test sonucunda kandaki alkol oranının uçuş personeli için belirlenen yasal sınırın 10 katı olduğu görüldü.

Hastaneye kaldırılan Lake, sonrasında çıkarıldığı mahkemede yaptığı savunmada kendisini “yalnız ve yas süreci içinde hissettiğini”, bu nedenle alkol aldığını söyledi. Olay sırasında uçuşta herhangi bir aksama yaşanmadığı, ancak durumun yolcu güvenliğini tehlikeye soktuğu belirtildi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Savcı Beena Makwana, Uxbridge Sulh Mahkemesi’nde yaptığı açıklamada hostesin alkol alımını "kendisi ve yolcular için açık bir risk" olarak tanımladı. Lake’in kanındaki alkol oranı 216 miligram olarak ölçüldü, bu oran, uçuşta görevli bir personel için yasal olarak 20 miligram olarak açıklandı.

Olay sonrası Lake'in görevine son verilirken, ek olarak toplamda 2 bin sterlinlik para cezasına çarptırıldı.