Uganda Devlet Başkanı Museveni, oğlunu Kenya açıklamaları sonrası ordudaki görevinden aldı
Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin, Uganda ordusunda Korgeneral rütbesindeki Kara Kuvvetleri Komutanı oğlu Muhoozi Kainerugaba'yı, Kenya ile ilgili açıklamaları sonrası görevden aldığı bildirildi.
Ulusal basındaki habere göre, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, sosyal medyada Uganda ordusunun Kenya'nın başkenti Nairobi'yi 2 haftada alabileceğine ilişkin "şakacı" paylaşımı sonrası oğlunu görevden aldı.
Görevden alınan Kainerugaba, Twitter'da "Benim, ordumun ve bizim Nairobi'yi ele geçirmemiz 2 hafta sürmeyecektir." ifadesini kullanmıştı.
Kainerugaba'nın sosyal medya paylaşımları sonrası Uganda Dışişleri Bakanlığından iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü bir şekilde sürdürüleceği mesajı gelmişti.
Binlerce Kenyalının tepki göstermesinden saatler sonra sömürgecilerin çizdiği sınırların bir anlam taşımadığını kaydeden Kainerugaba, iki ülkenin "Doğu Afrika'yı Büyük Yapmak" için birlikte çalışması gerektiğini belirtmişti.
Kainerugaba, daha sonra "Ben, Kenya ordusunu asla yenemezdim çünkü babam böyle bir şeye asla teşebbüs etmemem gerektiğini söyledi. Bu yüzden Kenya'daki insanlarımız sakin olmalı." paylaşımında bulunmuştu.
Kainerugaba, daha önce de Etiyopya'daki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesini (TPLF) destekleyici paylaşımlar yapmıştı.
Video Haberler
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- 'Güzel öneri ama bir şartım var...'
- AKP'den dikkat çeken hamle
- Saray’a giderken değişti
- Kılıçdaroğlu'nun teklifine yanıt
- Olay yaratacak iddia: Terim, dünya devinin hocası oluyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Benzin ve motorine büyük zam yolda
- Bahçeli'den 'Erdoğan' çıkışı
- Türk bankalarına kritik uyarı