Ugandalı komutandan Türkiye’ye yeni tehdit: 'Zaten 5 Türk kadınıyla evlendim...'

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından Türkiye’yi hedef alarak skandal sözler sarf etmeye devam ediyor.

Türkiye’yi yeniden tehdit eden Kainerugaba, “Zaten 5 Türk kadınıyla evlendim. Kolay bir işti. Bir dahaki sefere beni ve Uganda'yı tekrar tehdit ederlerse savaşacağız” dedi.

Ardından, “Asıl onlar bizden korkmalı. Bize yönelik daha fazla tehdit olursa bunun sonuçları olur. Türkiye ile yakında işimi bitireceğim. Lumbuye’yi bize derhal teslim etmeliler” ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE 1 MİLYAR DOLAR İSTEMİŞTİ

Kainerugaba, nisan ayının başında, “Sorunlarımız çözülmezse, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik bağları koparacağız. Daha masaya oturmadan asgari 1 milyar dolar talep ediyoruz” demişti. Kainerugaba günler sonra bu gönderisini silmişti.