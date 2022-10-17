Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den kanser aşısı müjdesi!

17 Ekim 2022 Pazartesi, 11:27

Koronavirüse karşı Biontech aşılarının geliştiricileri olan profesör Özlem Türeci ve Uğur Şahin, kansere karşı da önemli bir çarenin adımlarını attıklarını, üzerinde çalışmaya devam ettikleri önemli atılımlar yaptıklarını belirtti.

BBC'de Laura Kussenberg programında önemli açıklamalarda bulunan Türeci ve Şahin, bireysel hastalara özel kanser immünoterap yöntemlerine öncülük ediyor. mRNA teknolojisinin kullanımının etkisini görülmesinin ardından, çalışmalarına dair teşvik edici bir süreçle karşı karşıya olduklarını dile getirdiler.

"AŞI 2030'DAN ÖNCE GELİŞTİRİLEBİLİR"

Prof. Şahin, dünyadaki birçok hasta tarafından kanser aşılarına ne zaman erişilebileceği sorulduğunda, bunun '2030'dan önce' olabileceğini söyledi. Prof. Türeci; kanser aşısı geliştirmek için yıllarca yapılan çalışmaların, Covid-19 aşısını geliştirmek için bir zemin olduğunu ve şimdi Covid-19 aşısının geliştirme konusundaki deneyimin ise kanser çalışmalarında daha iyi bir şekilde kullanılabileceğini gösterdiğini belirtti.

"Aşıları nasıl daha iyi, daha hızlı üreteceğimizi öğrendik" diyen Türeci, çok sayıda insanda bağışıklık sisteminin mRNA'ya nasıl tepki verdiğini de keşfettiklerini dile getirdi. Gelişmelerin ayrıca düzenleyicilerin mRNA aşıları ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı hakkında bilgi edinmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Olumlu ama temkinli bir yaklaşım benimseyen Türeci, "Bilim insanları olarak kanserin çaresini bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniriz. Bir takım atılımlarımız var ve onlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.