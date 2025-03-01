Ukrayna-ABD çatlağı büyüyor: Ukrayna’ya silah ve istihbarat desteği kesiliyor mu?

Yayınlanma: 01.03.2025 - 16:01

Güncelleme: 01.03.2025 - 16:01

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasında Oval Ofis’te yaşanan gergin tartışma, Amerikan basınında geniş yankı uyandırdı. Tartışmanın ardından Trump yönetiminin Ukrayna’ya yönelik askeri ve istihbarat desteğini gözden geçirmeye başladığı öne sürüldü.

New York Times’ın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump, Ukrayna ordusuyla istihbarat paylaşımını yasaklayabilir.

Haberde, Trump yönetiminin yalnızca askeri yardımları değil, istihbarat desteğini, Ukraynalı asker ve pilotlara verilen eğitimleri ve Almanya’daki Amerikan askeri üssünde Kiev’e yönelik destek çağrılarını yöneten merkezin faaliyetlerini de durdurmayı değerlendirdiği belirtildi.

ULUSAL İSTİHBARAT DİREKTÖRÜNDEN ZELENSKİ'YE TEPKİ

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Zelenski’nin ABD’yi Rusya ile nükleer bir savaşa sürüklemeye çalıştığını iddia etti.

Gabbard, Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance’e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Amerikan halkının çıkarlarını ve barışı savunmaktaki sarsılmaz liderliğiniz için teşekkür ederim. Zelenskiy yıllardır ABD’yi Rusya ile nükleer bir savaşa sürüklemeye çalışıyor ve kimse ona ne yaptığını sormadı. Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Vance’in diplomasi gerekliliği hakkındaki açıklamaları son derece önemli."

SİLAH SEVKIYATI ASKIYA MI ALINIYOR?

Wall Street Journal (WSJ), Trump’ın Oval Ofis’teki tartışmanın ardından ulusal güvenlik yetkililerine, Ukrayna’ya yapılan silah tedarikinin geçici veya kalıcı olarak durdurulup durdurulamayacağını araştırmaları talimatını verdiğini yazdı.

Washington Post ise Trump yönetiminin Ukrayna’ya yönelik mevcut tüm askeri yardımları gözden geçirdiğini ve yardımların tamamen kesilebileceğini bildirdi.

Ancak CNN, şu an için yardımların kesilmesi gibi bir durumun olmadığını ve Biden döneminde imzalanan silah anlaşmalarının yürürlükte kalmaya devam ettiğini aktardı.