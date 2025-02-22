Ukrayna-ABD krizi derinleşiyor: Washington, silah satışını askıya mı aldı?

Yayınlanma: 22.02.2025 - 15:44

Güncelleme: 22.02.2025 - 15:44

Ukrayna Parlamentosu (Rada) eski milletvekili Roman Kostenko, ABD'nin Ukrayna'ya silah satışını durdurduğunu ileri sürdü.

Kostenko'ya göre, satışa çıkarılan silahlar askıya alınmış durumda ve sevkiyat için bekleyen şirketler, Washington’dan resmi bir karar çıkmadığı için teslimat gerçekleştiremiyor.

Kostenko, “Aldığım bilgilere göre satışa çıkarılan silahlar durmuş durumda. Bu silahları transfer etmeye hazır olan şirketler şu anda Washington'dan resmi bir karar çıkmadığı için bekliyorlar” dedi.

Kostenko, askıya almaların, bu hafta Suudi Arabistan'da üç yıl sonra ilk kez üst düzey doğrudan görüşmeler gerçekleştiren Washington ve Moskova arasındaki yakınlaşmayla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Kostenko'ya göre, Ukrayna'nın görüşmelere davet edilmemesi, ABD'li silah üreticileri arasında Kiev'e yapılacak teslimatlar konusunda belirsizliğe yol açtı.

Kostenko, Ukrayna'nın sorunu çözmeye çalıştığını ve silahların ABD yardımının bir parçası olarak teslim edilmesine güvenmek yerine doğrudan ödeme yapmayı teklif ettiğini söyledi.

“AMERİKAN ŞİRKETLERİ TEYİT ETTİ”

Kostenko'nun açıklamaları, görevdeki bir diğer milletvekili Aleksey Goncharenko tarafından da doğrulandı.

Goncharenko, “ABD Ukrayna'ya silah satışını dondurdu. Roman Kostenko'nun dünkü açıklaması kesinlikle doğrudur. Amerikan şirketleri bunu bana teyit etti” dedi.

SAVUNMA BAKANININ DANIŞMANINDAN YALANLAMA

Ne Washington'dan ne de ABD'li silah üreticilerinden sevkiyatların durduğuna dair bir açıklama gelmedi. Savunma Bakanı Rüstem Ümerov'un danışmanı olarak görev yapan Ukraynalı milletvekili Oleksandra Ustinova, Facebook'ta yaptığı bir paylaşımda iddiaları yalanladı.

“ABD'nin Ukrayna'ya silah satışını durdurmadığını” belirten Ustinova, diğer milletvekillerine doğrulanmamış bilgileri dile getirerek, “yangına körükle gitmemelerini” tavsiye etti.

NELER OLMUŞTU?

Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi. Trump, Zelenskiy’i Rusya ile savaşı kötü yönetmek ve Amerikan yardımlarını israf etmekle suçlarken, Ukrayna’ya yapılan mali desteği kesme tehdidinde bulunmuştu.

Trump, Kiev’e sağlanan askeri yardımın 300 milyar doları aştığını iddia ederek, Ukrayna’nın bu fonu geri ödemesi gerektiğini söyledi. Karşılığında ise, Ukrayna’dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi talep etti. Zelenskiy, Trump’ı “Rusya’nın dezenformasyonuna inanmakla” suçlarken, Ukrayna’nın böyle bir anlaşmaya yanaşmayacağını belirtti.

Rusya ile savaşın başladığı 2022’den bu yana Ukrayna, ABD’den en büyük askeri yardımı alan ülke konumunda. Washington’un sağladığı destek, silah tedarikinden mali yardıma kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Ancak son gelişmeler, ABD’nin Ukrayna’ya yönelik yardım politikasında büyük değişiklikler olabileceğine işaret ediyor.

Beyaz Saray'dan veya ABD'li savunma şirketlerinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Ukrayna cephesi silah sevkiyatının durdurulup durdurulmadığı konusundaki belirsizliğini koruyor. ABD’nin Ukrayna’ya yönelik politikasında nasıl bir yol izleyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.