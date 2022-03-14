Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk: “Bugün 140 binden fazla insan tahliye edildi”

14 Mart 2022 Pazartesi, 00:06

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, 140 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktararak, yardım konvoyunun Rus hava saldırısı nedeniyle Mariupol’e ulaşamadığını ifade etti.



İhlas Haber Ajansı'nın aktardıklarına gire Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri harekatının ilk gününden itibaren birçok Ukraynalı ülkeden ayrılmaya devam ederken, bazı kentlerde de çatışma ortasında kalanların tahliyesi sürüyor. Rusya ve Ukrayna’nın anlaştığı tahliye koridorlarından her gün binlerce kişi güvenli kentlere tahliye edilirken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk bugünkü tahliyeler hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

10 insani koridordan 140 binden fazla kişinin tahliye edildiğini aktaran Vereşuk, “Özellikle, Donetsk bölgesindeki Vuhledar kasabasından üçte biri çocuk olan yaklaşık 200 kişi tahliye edildi. 75 çocuk daha Kramatorsk kentindeki Antoshka Yetimhanesi’nden tahliye edildi. Bugün toplamda 10 insani yardım koridoru çalıştı” dedi.

“ANAHTAR PUTİN'İN ELİNDE"

Türkiye ve Yunanistan’ın, Mariupol’den insanların tahliyesi için talepler gönderdiğini hatırlatan Vereşuk, “Türkiye ve Yunanistan Büyükelçilikleri, AGİT misyonu ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından vatandaşlarının ve çalışanlarının kurtarılmasını istiyor. Ancak biz Ukrayna tarafı olarak anahtarın Putin’in elinde olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.



Tahliyelere devam edeceklerini aktaran Vereşuk, “14 Mart’ta, tekrar Mariupol’e yardımların gönderilmesi girişiminin yanı sıra Kiev ve Çernihiv bölgelerinin bazı kentlerinde tahliye koridorları düzenlenmeye çalışılacak. Çernihiv şu anda en güvenilir tahliye yolu” dedi.

