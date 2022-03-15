Ukrayna: Bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru açıldı

15 Mart 2022 Salı, 11:09

Vereşuk, yaptığı açıklamada, bugün sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridorunun açılmasına karar verildiğini belirterek, "Aynı zamanda söz konusu koridorlar üzerinden Donetsk bölgesindeki Berdyansk kentinden Mariupol’e onlarca ton su, ilaç ve gıda ürünlerinden oluşan insani yardım kargosu ulaştırılacak. Mariupol sakinleri bu yardımı bekliyor" dedi.

İnsani yardım araçlarının dönüşte Mariupol’deki kadın ve çocukları Zaporojiye kentine tahliye edeceği bilgisini paylaşan Vereşuk, ayrıca Kiev bölgesindeki birçok köyden sivillerin güvenli bölgelere çıkarılacağını kaydetti.