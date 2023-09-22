Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: Dünyayı unutmadığımızı göstermek için tahıl sevkiyatına devam ediyoruz

Yayınlanma: 22.09.2023 - 10:06

Güncelleme: 22.09.2023 - 10:20

Bodnar, "Rusya tahıl girişimini durdurmaya çalıştı ama şimdi biz dünyanın bizi unutmaması bizim de dünyayı unutmadığımızı göstermek için tahıl sevkiyatına devam ediyoruz" dedi.

Bodnar Türk iş dünyasıyla ilgili ise, “Türk iş sektörü belki de dünyadaki en cesurlarından biri, çünkü savaşa rağmen ticaretimiz büyüdü. Türk iş sektörü Ukrayna’da büyüyor, diğer ülkelere de fırsat ve olanaklar sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye-Ukrayna-Japonya İş Forumu, Beşiktaş’taki bir otelde gerçekleştirildi. İnşaat, sanayi ve altyapı sektörü başta olmak üzere Japonya, Ukrayna ve Türkiye’den birçok farklı sektörden şirketin temsilcilerinin katıldığı forumu; Japonya Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar da takip etti. Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneği (TUİD)’ nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda, Ukrayna’da savaş sonrası; potansiyel yapı projeleri, altyapı ve inşaat yatırımları ve şirketler arası ortaklıklar görüşüldü. Etkinlikte, Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar açılış konuşması gerçekleştirdi.

"TAHIL SEVKİYATINA DEVAM EDİYORUZ"

Ukrayna’nın savaş boyunca zor bir dönem geçirdiğini ve Ukrayna vatandaşlarının Avrupa’da demokrasi ve direniş örneği gösterdiğini belirten Bodnar, “Güçlü ve cesur olmak zorundaydık aynı zamanda hızlı ve çözüm odaklı da olmak durumundaydık. Rusya, milletimizi yok etmeye çalıştı ama biz dayandık, bizi dondurmaya çalıştı fakat başarısız oldu. Rusya tahıl girişimini durdurmaya çalıştı ama şimdi biz dünyanın bizi unutmaması bizim de dünyayı unutmadığımızı göstermek için tahıl sevkiyatına devam ediyoruz. Biz vazgeçmiyoruz, daha güçlü olan bir gücü alt etmeye çalışıyoruz. Bu sadece Ukrayna halkının cesareti sayesinde olmadı, sizlerin de desteği sayesinde oldu" dedi.

"YENİDEN İNŞA İÇİN ADIMLAR ATTIK"

Bodnar, "Daha fazla yatırıma, daha fazla projeye ve paraya ihtiyacımız var bize yardımcı olacak daha fazla uluslararası ortaklığa ihtiyacımız var ve bizler çabalarınızda size yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Evet Ukrayna’da savaş var, fakat yarın bugünkü yatırımlar iki, üç katına çıkarılabilir. Bugün yaptığınız yatırımın sonucu çok büyük dönebilir. Hemen savaş bittiğinde. Dolayısıyla bu pek çok şirket için Ukrayna’ya gelmek anlamında büyük bir avantaj. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz sene Ukrayna’yı ziyaret ettiğinde ikili işbirliğimiz için belgeler imzaladık, Ukrayna’nın yeniden inşası için adımlar attık. Şimdi Türkiye harap olmuş Kharkiv bölgesi için gelecek vadeden sonuçlarla çalışıyor. İnanıyorum ki yaptığımız bu çalışmalar herkes için faydalı olacak" diye konuştu.

"SAVAŞA RAĞMEN TİCARETİMİZ BÜYÜDÜ"

Büyükelçi Bodnar, "Bizim için bu yeni girişimlere başlamak, bugün buraya katılan Türk-Ukrayna ve Japon iş partnerleri ve ortaklıklar açısından memnuniyet verici. Ukrayna’nın yeniden yapılanmasının başlangıcı için üç taraflı yeni bir boyut. Japon iş sektörü, hali hazırda Ukrayna pazarında çalışan Türk şirketlerinin deneyimlerinden de faydalanıyor. Ayrıca, buraya Ukrayna Hükümetini temsilen, Ukrayna Altyapı Bakanlığı ve gelecekte Ukrayna’nın yeniden inşasında katkı sunma-katılma olasılığı olan çeşitli kurumlar davet edildi. Ukrayna’nın savaş sonrası yeniden inşası ve çeşitli iş fırsatları olanakları yaratmak için. Sadece yeniden inşa alanında değil, ticaret, yatırımlar, mayın temizleme gibi önemli ve işgal altındaki yerlerde yeni evlerin yapımı gibi alanlarda da. Ukrayna, Türkiye ve Japonya için şirketler düzeyinde faydalı bir atılım ve yeni bir işbirliği seviyesi. Türkiye’de düzenlenen bu etkinliğe minnettarız, Türk şirketlerin savaş döneminde elde ettiği tecrübelerinin tüm diğer partnerlerimiz için de önemli olacağını düşünüyorum yani bu örnek niteliğinde bir organizasyon. Türk iş sektörü belki de dünyadaki en cesurlarından biri, çünkü savaşa rağmen ticaretimiz büyüdü. Türk iş sektörü Ukrayna’da büyüyor, diğer ülkelere de fırsat ve olanaklar sunuyoruz. Bu üçlü formatın diğer ülkelere de örnek olacağını düşünüyorum" dedi.