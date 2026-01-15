Ukrayna’da firar krizi: 200 bin asker izinsiz ayrıldı

Ukrayna’da Rusya’ya karşı yürütülen savaşın uzaması, cephedeki insan gücü sorunlarını daha görünür hale getirirken, yeni Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Fedorov, ülkede yaklaşık 200 bin askerin izinsiz şekilde birliklerinden ayrıldığını belirtti.

Fedorov, Ukrayna Parlamentosu’nda savunma bakanlığı görevine getirilmesine ilişkin oylama öncesinde konuştu. Cephede moral bozukluğu ve firar iddialarının uzun süredir gündemde olduğunu hatırlatan yorumcular, bu açıklamanın bir Ukraynalı yetkiliden gelen ilk kapsamlı veri olduğuna dikkat çekti.

Fedorov’un konuşmasında öne çıkan bir diğer başlık ise askerlikten kaçınma oldu. Yeni bakan, yaklaşık 2 milyon Ukraynalının askerlik hizmetinden kaçındığı gerekçesiyle “arananlar” listesinde bulunduğunu söyledi.

CEPHEDE AĞIR KOŞULLAR, ARTAN BASKI

Ukrayna ordusu, yıllardır daha büyük ve daha güçlü bir orduya karşı savaşırken ciddi bir yıpranma yaşıyor. Cephe hattında koşulların “sert” olduğu, Ukrayna birliklerinin ise çoğu zaman sayısal ve ateş gücü açısından dezavantajlı durumda kritik noktaları tutmaya çalıştığı belirtiliyor.

Ukrayna yasalarına göre:

18-60 yaş arası erkekler askeri kayıt yaptırmak ve belgelerini yanında taşımak zorunda.

25-60 yaş arası erkekler ise seferberlik kapsamında askere çağrılabiliyor.

Ayrıca sıkıyönetim kapsamında, askerlik yükümlülüğü bulunan 23-60 yaş arası erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasak. Buna rağmen on binlerce kişinin ülkeyi yasa dışı yollarla terk ettiği ifade ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Fedorov ile yaptığı görüşmenin ardından seferberlik sürecinde “daha geniş değişikliklere” ihtiyaç olduğunu söyledi.

Açıklama, insan gücü sorunlarının Kiev yönetiminin öncelikli gündemlerinden biri haline geldiğini gösterdi.

EN GENÇ SAVUNMA BAKANI

Fedorov, Ukrayna tarihinde savunma bakanlığına getirilen en genç isim oldu. Önümüzdeki hafta 35 yaşına girecek olan Fedorov, görevini Denys Shmyhal’dan devraldı. Shmyhal ise Ukrayna’da Birinci Başbakan Yardımcısı ve Enerji Bakanı olarak görevlendirildi.

Daha önce Başbakan Yardımcılığı ve Dijital Dönüşüm Bakanlığı yapan Fedorov, özellikle Ukrayna’nın insansız hava aracı (İHA) projelerinde kritik rol üstlenmişti.

Yeni görevinde de teknolojiye ağırlık vereceğini vurgulayan Fedorov, “Daha fazla robot daha az kayıp demek. Daha fazla teknoloji daha az ölüm demek. Ukraynalı kahramanların hayatı en yüksek değerdir” dedi.

Fedorov’un paylaştığı verilere göre ülkede:

500 şirket drone üretiyor

200 işletme elektronik karıştırma ekipmanı geliştiriyor

20’den fazla özel şirket füze üretimi yapıyor

Zelenskiy de Ukrayna ordusunda teknolojik kapasitenin güçlendirilmesinin, Fedorov döneminin temel önceliklerinden biri olacağını söyledi.