Ukrayna’dan insansız sistemler geçit töreni: Kiev’de askerlerin yerini robotlar aldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen bağımsızlık günü kutlamaları, ülkenin savaş boyunca geliştirdiği yeni nesil askeri teknolojilerin gövde gösterisine sahne oldu.

Kiev’in ana caddelerinden Khreshchatyk’ta askerlerin yerine insansız kara araçları ilerlerken, Dinyeper Nehri’nde dokuz insansız deniz aracı geçiş yaptı. Gökyüzünde ise bombardıman dronları ile hava hedeflerini vurmak için geliştirilen önleme dronları uçtu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, etkinliği ülkenin “ilk hava, kara ve deniz dron geçit töreni” olarak nitelendirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ukrayna’nın savaş yılları boyunca neredeyse tamamen yeni bir savunma sanayisi oluşturduğunu söyledi.

Zelenski, “Modern, teknolojik ve savaşın ihtiyaçlarına yanıt veren bir savunma sanayisi kurduk” ifadelerini kullandı.

Törenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, 30 insansız kara aracının Khreshchatyk Caddesi’nde düzen halinde ilerlemesi oldu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı’na göre bazıları ağır makineli tüfeklerle donatılan bu araçlar; keşif, mayın döşeme ve temizleme, mühimmat ve erzak taşıma, ekipman sevkiyatı ve yaralı askerlerin tahliyesi gibi görevlerde kullanılıyor.

Yetkililer, insansız kara araçlarının yalnızca bu yıl 66 binden fazla görev gerçekleştirdiğini açıkladı.

22 BİNDEN FAZLA ARAÇ İÇİN ÜRETİM SÖZLEŞMESİ

Ukrayna savunma güçlerinin bu yıl ülke içinde üretilmek üzere 22 binden fazla insansız kara aracı için sözleşme yaptığı bildirildi.

Kara, hava ve deniz platformlarının birlikte kullanılmasının savaş alanında bütünleşik bir insansız sistemler ağı oluşturduğu belirtiliyor.

New South Wales Üniversitesi’nden havacılık uzmanı Oleksandra Molloy, söz konusu araçların artık geleceğin savaş teknolojisi değil, günümüzde savaş sahasının önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi.

Molloy, geçit töreninin Ukrayna’nın son dört buçuk yılda geçirdiği askeri dönüşümü ortaya koyduğunu belirtti.

Törenin aynı zamanda Kiev’in Batılı müttefiklerine savaş sırasında edindiği bilgi, deneyim ve teknolojik birikim açısından önemli bir ortak olduğu mesajını verdiğini ifade etti.

Yaklaşık 100 farklı Ukrayna yapımı silah ve sistemin sergilendiği tören, Rusya’nın 2022’de başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana ülkede gerçekleştirilen ilk büyük askeri geçit töreni oldu.

DRON SAVAŞI İÇİN AYRI KUVVET KURMUŞTU

Ukrayna, 2024 yılında yalnızca insansız sistemlere odaklanan ayrı bir askeri kuvvet oluşturan ilk ülke olmuştu.

“İnsansız Sistemler Kuvvetleri” adı verilen yapılanma, dron ve robotik araçların Ukrayna ordusundaki artan rolünün göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Molloy, geçmişteki askeri törenlerden farklı olarak bu kez geleneksel asker birlikleri, zırhlı araçlar ve tankların ön planda olmadığını belirtti.

Ukrayna’nın Sovyetler Birliği’nden ayrılışının 35. yıl dönümü nedeniyle Avrupalı liderler de Kiev’de Zelenski ile bir araya geldi.

İngiltere ve Fransa liderleri, Ukrayna’ya askeri desteğin güçlendirileceğini ve Rusya üzerindeki baskının sürdürüleceğini açıkladı.

ABD öncülüğünde savaşı sona erdirmeyi amaçlayan görüşmeler ise Ukrayna’nın Rusya’nın daha fazla toprak bırakılması yönündeki taleplerini kabul etmemesinin ardından yılın ilk aylarında sonuçsuz kaldı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar yaklaşık bin 200 kilometrelik cephe hattında devam ediyor.

Ukrayna, bu yıl Rus kuvvetlerinin ilerleyişini büyük ölçüde durdurduğunu savunurken, Moskova’nın savaş kapasitesini zayıflatmak amacıyla Rusya’daki petrol rafinerileri ve lojistik altyapıya yönelik uzun menzilli saldırılarını artırdı.