Ukrayna’dan Rusya’daki dev rafineriye İHA saldırısı

Rusya’nın en büyük iki rafinerisinden biri olan Kirishinefteorgsintez Rafinerisi, Ukrayna’nın insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı.

Leningrad Bölge Valisi Alexander Drozdenko, Kirishi yakınlarında üç İHA’nın imha edildiğini, düşen parçaların ise yangına yol açtığını açıkladı. Yangının kısa sürede söndürüldüğü ve can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Ukrayna’nın İHA komutanlığı saldırıyı üstlenerek rafineriye yönelik “başarılı bir operasyon” yürütüldüğünü duyurdu. Ancak saldırının rafineride ne kadar hasara yol açtığı bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanamadı.

Kirishi Rafinerisi, yılda yaklaşık 17,7 milyon ton ham petrol (günde 355 bin varil) işleme kapasitesiyle Rusya’nın toplam petrol işleme kapasitesinin yüzde 6,4’ünü oluşturuyor.

Moskova yönetimi, aynı gece boyunca ülke geneline yönelik 80’den fazla Ukrayna İHA’sının düşürüldüğünü bildirdi.

Öte yandan, Rusya’nın Başkurdistan bölgesinde bir petrol şirketinin tesisine yönelik hafta sonu düzenlenen İHA saldırısının ardından, Bölge Valisi Radiy Khabirov, üretim seviyelerinin korunacağını açıkladı.