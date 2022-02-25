Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski: Yalnız bırakıldık
Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın saat 4'te füze saldırılarına yeniden başladığını, ancak birliklerinin çoğunun ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.
Hostomel Havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenski, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil" ifadesini kullandı.
Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenski, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar" ifadesine yer verdi.
Zelenski, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu aktararak, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun" ifadesini kullandı.
YALNIZ BIRAKILDIK
Zelenski, Rusya'ya karşı ülkesinin savunmasında yalnız bırakıldıklarını belirterek, "Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak?" dedi.
Ukrayna'ya yalnızca sözle değil, belirli şekilde destek olan ülkelere de minnettar olduklarını anlatan Zelenski, "Ancak ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık. Kim bizimle savaşmaya hazır? Bunları görmüyorum. Kim Ukrayna'ya NATO'ya katılma garantisi vermeye hazır? Herkes korkuyor" ifadelerine yer verdi.
Zelenski, Moskova'dan bugün konuşmaya hazır olduklarına dair açıklamalar geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Ukrayna'nın tarafsız statüsü hakkında konuşmak istiyorlar. Tüm ortaklarına söylüyorum, ülkemizin kaderi şimdi belirleniyor. Onlara soruyorum, 'bizimle misiniz?' Bunu bizimle birlikte cevaplıyorlar. Ama bizi NATO'ya almaya hazır değiller"
"HEPSİ KORKUYOR"
Avrupa'daki 27 liderin korktuklarının altını çizen Zelenski, "Hepsi korkuyor ve biz korkmuyoruz. Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak? Bunu hangi ülkeler temin edecek?" dedi.
Zelenski, devam eden işgalin sonunun konuşulması gerektiğini vurgulayarak, "Ama şimdi ülkenin kaderi tamamen ordumuza ve güvenlik güçlerimize bağlı" ifadesini kullandı.
"FÜZE SALDIRILARI YENİDEN BAŞLADI"
Öte yandan Zelenski, bir diğer açıklamasında ise Rusya'nın saat 4'te füze saldırılarına yeniden başladığını, ancak birliklerinin çoğunun ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.
Televizyonda yayınlanan bir konuşmada Zelenski, Rus hava saldırılarının hem askeri hem de sivil hedefleri hedef aldığını söyledi.
YAPTIRIMLAR YETERLİ DEĞİL
Zelenski, Rusya'ya uygulanan yaptırımların yeterli olmadığını ifade etti.
İlgili Haberler
- Canlı | Rusya'nın Ukrayna operasyonunda son durum
- Son dakika: Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
- Son Dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy: Ellerinize silah alın, hazır olun
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Sivil yurttaş füzenin hedefi oldu
- İşte savaşın korkunç yüzü!
- Ukrayna'daki Türk öğrenciler sığınaklara indi
- Ukrayna'daki benzinliklerde kilometrelerce kuyruk oluştu
- Canlı yayında patlama sesleri: Muhabirin zor anları
- 'Kur krizi yaşanacak, ekmek 7 TL olacak'
- 'İzinli' çakarlı araçlarla düğün konvoyu
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
En Çok Okunan Haberler
- Kiev'de art arda patlama
- Tunç Soyer, Cumhuriyet’e konuştu
- Rusya'nın Ukrayna'yı işgali Putin için neden önemli?
- Kiev'de konutlara roket düştü!
- Köprülere Şiirler
- Türkiye'den Afganistan'a dev yardım!
- Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı
- Ukraynalı çift siren seslerinin eşliğinde evlendi
- TL erimeye devam ediyor
- Mehmet Ali Çelebi istifa etti