Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski: Yalnız bırakıldık

25 Şubat 2022 Cuma, 04:00

Hostomel Havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını anımsatan Zelenski, "Bu da başkente güven veriyor. Öncü verilere göre, 137 tane kahramanımızı, vatandaşımızı kaybettik. Asker ve sivil" ifadesini kullandı.

Hükümet merkezinde kalarak çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Zelenski, "Aldığımız bilgilere göre düşman beni bir numaralı hedef olarak belirledi. Ailem ise iki numaralı hedef. Devlet başkanını yok ederek Ukrayna'yı siyasi olarak yok etmek istiyorlar" ifadesine yer verdi.

Zelenski, Rus sabotaj birliklerinin Kiev'de bulunduğunu aktararak, "Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun" ifadesini kullandı.

YALNIZ BIRAKILDIK

Zelenski, Rusya'ya karşı ülkesinin savunmasında yalnız bırakıldıklarını belirterek, "Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak?" dedi.

Ukrayna'ya yalnızca sözle değil, belirli şekilde destek olan ülkelere de minnettar olduklarını anlatan Zelenski, "Ancak ülkemizin savunmasında yalnız bırakıldık. Kim bizimle savaşmaya hazır? Bunları görmüyorum. Kim Ukrayna'ya NATO'ya katılma garantisi vermeye hazır? Herkes korkuyor" ifadelerine yer verdi.

Zelenski, Moskova'dan bugün konuşmaya hazır olduklarına dair açıklamalar geldiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın tarafsız statüsü hakkında konuşmak istiyorlar. Tüm ortaklarına söylüyorum, ülkemizin kaderi şimdi belirleniyor. Onlara soruyorum, 'bizimle misiniz?' Bunu bizimle birlikte cevaplıyorlar. Ama bizi NATO'ya almaya hazır değiller"

"HEPSİ KORKUYOR"

Avrupa'daki 27 liderin korktuklarının altını çizen Zelenski, "Hepsi korkuyor ve biz korkmuyoruz. Rusya ile tarafsızlık statüsünü konuşmaktan korkmuyoruz. Ancak bizim ne tür güvenlik garantilerimiz olacak? Bunu hangi ülkeler temin edecek?" dedi.

Zelenski, devam eden işgalin sonunun konuşulması gerektiğini vurgulayarak, "Ama şimdi ülkenin kaderi tamamen ordumuza ve güvenlik güçlerimize bağlı" ifadesini kullandı.

"FÜZE SALDIRILARI YENİDEN BAŞLADI"

Öte yandan Zelenski, bir diğer açıklamasında ise Rusya'nın saat 4'te füze saldırılarına yeniden başladığını, ancak birliklerinin çoğunun ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.

Televizyonda yayınlanan bir konuşmada Zelenski, Rus hava saldırılarının hem askeri hem de sivil hedefleri hedef aldığını söyledi.

YAPTIRIMLAR YETERLİ DEĞİL

Zelenski, Rusya'ya uygulanan yaptırımların yeterli olmadığını ifade etti.

