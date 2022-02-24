Son dakika: Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştüğü bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
24 Şubat 2022 Perşembe, 14:05
Son dakika: Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Öte yandan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Güvenlik Zirvesini topladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı..


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