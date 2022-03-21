Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy; "Rusya ile Kudüs’te görüşebiliriz"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İsrail’in arabuluculuk için yaptığı teklifi hatırlatarak Rusya ile müzakereleri Kudüs’te yapabileceklerini belirtti. Zelenski, "Rusya ile Kudüs’te görüşebiliriz" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, işgalin 25. gününü değerlendirdiği konuşmasında, İsrail meclisinde milletvekillerine hitap ettiğini hatırlatan Zelenski, "Bugün Knesset’e tüm milletvekillerine ve hükümet yetkililerine hitap ettim. Ama her şeyden önce, sizin adınıza, tüm Ukraynalılar adına konuştum, eminim ki bizi anlayan İsrail halkıyla konuştum. Elbette İsrail’in kendi çıkarları, vatandaşlarını koruma stratejisi var. Bunu anlıyoruz. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Rusya ile müzakere etmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Ve bunun için minnettarız. Her çaba için. Er ya da geç Rusya ile belki de Kudüs’te görüşmeye başlayacağız. Huzur bulmak için doğru yer burası. Bugün Rus propagandacılarının görevi oldukça zor. Ne de olsa tarihte ilk kez yabancı bir devlet başkanı Knesset’te video bağlantısıyla konuştu. Moskova’da Nazizm ile suçlanan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İsrail halkının huzurunda Knesset’te konuştu. Bu gerçek bile Moskova’da işlerin ne kadar yanlış olduğunu gösteriyor" dedi.
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