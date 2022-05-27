Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski: 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, “22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor” dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ülkede ihracatı yapılamayan tahıllar hakkında açıklamada bulundu.
Zelenski, Rusya'nın ülkenin Karadeniz ve Azak Denizi üzerinden ana ihracat yollarını kapatmaya devam etmesi nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının neredeyse yarısının şu anda durdurulduğunu belirterek, durumu küresel gıda güvenliği için potansiyel bir "felaket" olarak nitelendirdi.
"STOKLARINI TÜKETTİĞİNDE, FELAKETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLAYACAK"
Devlet Başkanı Zelenski açıklamasında, “Bugün 22 milyon ton tahıl depolarda bekletiliyor. Onları ihtiyaç duyulan uluslararası pazarlara tedarik edemeyiz" dedi.
Zelenski ayrıca açıklamasında, “Kıtlık tek başına gelmez, ona her zaman durumu daha da kötüleştiren, insanların hayatlarını mahveden ve insanlar için güvensiz koşullar oluşturan siyasi bir kaos eşlik eder. Temmuz ayında, birçok ülke geçen yılki hasat stoklarını tükettiğinde, felaketin büyüklüğünü anlayacak” ifadelerini kullandı.
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