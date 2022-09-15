Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kiev'de trafik kazası geçirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin sözcüsü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Zelenski'nin aracının başkent Kiev'de trafik kazasına karıştığını duyurdu. Ukrayna liderinin meydana gelen kazada hafif yaralandığı bilgisi verildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, bulunduğu konvoyun bir araca çarpması sonucu hafif yaralandığı bildirildi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Sergey Nikiforov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, başkent Kiev'de Zelenskiy'nin konvoyu ile bir aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldiğini belirtti.
Kazaya karışan aracın sürücüsünün yaralandığını ifade eden Nikiforov, Zelenskiy'nin konvoyuna eşlik eden sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücünün hastaneye kaldırıldığını dile getirdi.
"KAZA SORUŞTURULACAK"
Kazanın ne zaman meydana geldiğini açıklamayan ve Zelenskiy'in arabasının özel bir araçla çarpıştığını duyuran Nykyforov, "Zelenskiy doktor tarafından muayene edildi, ciddi bir yaralanma tespit edilmedi" ifadelerini kullanarak kazanın soruşturulacağını da sözlerine ekledi.
Nykyforov, Zelenskiy'e eşlik eden sağlık görevlilerinin özel araç sürücüsüne de acil müdahalede bulunduğunu ve ambulansa bindirildiğini söyledi.
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